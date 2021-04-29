Су-шеф "Адской кухни" (Новый канал) Никита Ефанов рекомендует приготовить легендарный десерт к празднику. Вкус и аромат выпечки – непревзойденный.
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Рецепт львовского сырника
Львовский сырник от Никиты Ефанова/Новый канал
- Изюм промойте, залейте кипятком для набухания. Сцедите воду, залейте ромом или коньяком.
- В отдельной миске взбейте сыр до однородной консистенции, добавьте цедру апельсина, ванильный сахар, желтки.
- Белки с щепоткой соли взбейте в пышную пену, выложите постепенно в миску с творогом, осторожно перемешайте.
- В форму выложите тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут, оставьте в духовом шкафу для охлаждения – на ночь.
- Для приготовления глазури в кастрюле растопите сахар, до образования карамели, добавьте сливки, перемешайте, вылейте сверху на сырник.
- Готовый сырник выложите на тарелку, разрежьте на порции. Приятного аппетита!