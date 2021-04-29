Су-шеф "Пекельної кухні" (Новий канал) Микита Єфанов рекомендує приготувати легендарний десерт до свята. Смак та аромат випічки – неперевершений. 

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Рецепт львівського сирника

Львівський сирник від Микити Єфанова/ Новий канал

  1. Родзинки помийте, залийте окропом для набухання. Зцідіть воду, залийте ромом або коньяком.
  2. В окремій мисці збийте сир до однорідної консистенції, додайте цедру апельсина, ванільний цукор, жовтки.
  3. Білки з дрібкою солі збийте у пишну піну, викладіть поступово у миску з сиром, обережно перемішайте.
  4. У форму викладіть тісто.
  5. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин, залиште у духовій шафі для охолодження - на ніч.
  6. Для приготування глазурі у каструлі розтопіть цукор, до утворення карамелі, додайте вершки, перемішайте, полийте сирник.
  7. Готовий сирник викладіть на тарілку, розріжте на порції. Смачного!