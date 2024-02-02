Цю підливку зазвичай готують зі сухих грибів. Спробуйте – вам сподобається.

Варто спробувати Як по-корейськи, але краще: готуємо моркву по-грузинськи

Рецепт галицької мачанки

  • Час: 60 хвилин
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Сухі гриби залийте окропом і лишіть на 25 хвилин. Потім воду злийте, а гриби наріжте невеликими шматочками
  2. Влийте на пательню олію, покладіть подрібнену цибулю і на середньому вогні обсмажте 6 хвилин.
  3. Паралельно на сухій пательні на великому вогні обсмажте до коричневого кольору борошно. Його треба постійно перемішувати, щоб не згоріло.
  4. Висипте борошно в холодну воду і все вимішайте до однорідності.
  5. Далі через сито перелийте воду з борошном у пательню, щоб не лишилось грудочок.
  6. Додайте також гриби, сіль, перець і сушений часник. Перемішуючи на малому вогні тушкуйте близько 20 – 25 хвилин.
  7. Потім додайте кілька ложок сметани або вершків і протушкуйте, перемішуючи, ще 10 – 12 хвилин.