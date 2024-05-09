Саме маринування є вирішальним елементом для правильного приготування м'яса. Важливо знати кілька деталей: скільки маринувати шашлик, враховувати тип м’яса та бажаний смак. Дізнайтеся всі деталі у матеріалі Смачно 24.

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Для кожного виду м'яса є свій час маринування

Різні види м'яса мають різну структуру та щільність. Наприклад, яловичина та баранина є більш щільними та м'язистими порівняно з куркою, тому вони потребують довшого часу маринування. Це необхідно для того, щоб маринад міг проникнути в м'ясо та зробити його більш м'яким і смачним.

Жирні види м'яса, як-от свинина, можуть вимагати меншого часу маринування. Жир допомагає розподіляти аромати маринаду між внутрішніми шарами м'яса. Тонші та менш жирні шматки, як куряче філе, маринуються швидше.

Таке запашне та соковите / Фото unsplash

Інгредієнти маринаду відіграють ключову роль у визначенні часу. Маринади, які містять кислоти (наприклад, лимонний сік або оцет), працюють швидше, оскільки кислота допомагає розм'якшувати білки м'яса. Проте дуже довгий час маринування з кислим маринадом може зробити м'ясо надто м'яким.

Види м'яса і час маринування

Яловичину слід маринувати щонайменше 4 години. Щільна текстура цього м'яса "виграє" від більш тривалого часу перебування у маринаді. Курка швидше вбирає смаки. Зазвичай достатньо від 1 до 3 годин.

Баранина традиційно використовується для приготування шашликів Близького Сходу та Середземномор’я. Маринування баранини від 3 до 6 годин ідеально підходить для посилення її природнього смаку.

Для найпопулярнішого в Україні шашлику зі свинини добре підійде приблизно 4 години маринування. Свинина, як і курка, може стати жорсткою, якщо її довго залишати в кислих маринадах. Помірний час маринування допомагає зберегти соковитість свинини та наситити її ароматом.

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