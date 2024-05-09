Саме маринування є вирішальним елементом для правильного приготування м'яса. Важливо знати кілька деталей: скільки маринувати шашлик, враховувати тип м’яса та бажаний смак. Дізнайтеся всі деталі у матеріалі Смачно 24.

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Для кожного виду м'яса є свій час маринування

Різні види м'яса мають різну структуру та щільність. Наприклад, яловичина та баранина є більш щільними та м'язистими порівняно з куркою, тому вони потребують довшого часу маринування. Це необхідно для того, щоб маринад міг проникнути в м'ясо та зробити його більш м'яким і смачним.

Жирні види м'яса, як-от свинина, можуть вимагати меншого часу маринування. Жир допомагає розподіляти аромати маринаду між внутрішніми шарами м'яса. Тонші та менш жирні шматки, як куряче філе, маринуються швидше.

Як приготувати ідеальний шашликТаке запашне та соковите / Фото unsplash

Інгредієнти маринаду відіграють ключову роль у визначенні часу. Маринади, які містять кислоти (наприклад, лимонний сік або оцет), працюють швидше, оскільки кислота допомагає розм'якшувати білки м'яса. Проте дуже довгий час маринування з кислим маринадом може зробити м'ясо надто м'яким.

Види м'яса і час маринування

Яловичину слід маринувати щонайменше 4 години. Щільна текстура цього м'яса "виграє" від більш тривалого часу перебування у маринаді. Курка швидше вбирає смаки. Зазвичай достатньо від 1 до 3 годин.

Баранина традиційно використовується для приготування шашликів Близького Сходу та Середземномор’я. Маринування баранини від 3 до 6 годин ідеально підходить для посилення її природнього смаку.

Для найпопулярнішого в Україні шашлику зі свинини добре підійде приблизно 4 години маринування. Свинина, як і курка, може стати жорсткою, якщо її довго залишати в кислих маринадах. Помірний час маринування допомагає зберегти соковитість свинини та наситити її ароматом.