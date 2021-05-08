В 14 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" ждет одно индивидуальное испытание в котором они будут сочетать два блюда в одном, потом 9-ку лучших кулинаров Украины ждет конкурс "Накорми инопланетянина" и битва черных фартуков для самых слабых участников.

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Судьи 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" вежливо поздоровались с девяткой участников и сразу перешли к объявлению правил первого испытания.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" представили девятке поваров классическое блюдо австралийской кухни "Поплавок". Она популярна в мире уже более полутора веков, а изобрели ее по неосторожности: шеф-повар ненароком уронил кусок пирога в гороховый крем-суп.

Задачей для профессионалов является правильное сочетание двух разных блюд в одном. Важно, чтобы они в совершенстве дополняли друг друга и смаковали.

Николай Люлько приготовил тыквенный крем-суп с равиоли начиненными муссом дорадо и тархуном. Ольга Мартыновская идеальную текстуру и цвет блюда, а вот со вкусом были немного проблемы – он не слишком выразителен.

Стелла Клименко приготовила тайский суп в котором соединила биск и том ям, а сверху выложила хлеб с карамелью. Эктор Хименес-Браво отметил, что не сумел бы доесть суп до конца, ведь он слишком насыщенный. Виктор Шайдецкий подал судьям 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" вариацию на котлету по-киевски и подал ее на картофельном крем-супе с топинамбуром. Владимиру Ярославскому очень понравилась идея Виктора, он даже посоветовал взять парню этот рецепт в свою копилку.

Элеонора Баранова подала судьям кокле на супе из тыквы и мускатного ореха. Эктор Хименес-Браво после вкушения супа девушки, с ложкой подошел к Николаю Люлько и попробовал блюдо и у него. Судья 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" сделал это для сравнения, и отметил, что у Николая вкус блюда лучше и гармоничнее.

Леонид Малюга подал Владимиру Ярославскому котлету из рыбы и мидий на грибном супе. Судье не хватило супа по количеству в блюде, ведь рис в нем вобрал жидкость. Владимиру не понравились отдельные компоненты в блюде, он отметил, что это не блюдо "Поплавок", ведь ее верхняя часть не плавает в супе.

Лиля Стоянова подала на дегустацию Ольге Мартыновской свиной бульон, на котором сфера из рагу свинины и брокколи. Судья сделала достаточно замечаний относительно блюда, в том числе и о неправильно подобранной посуде для подачи.

Николай Мигаль решил пойти против правил и совместить не два блюда в одном, а разделить одно на два в одной тарелке. Перед подачей судьям 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" у Николая не вышла эспума, но он решил подавать блюдо с тем, что есть. Владимир Ярославский попробовал разложенный борщ Николая и отметил, что бульон в нем мутный, а овощи не выполняют ту функцию, которую должны были бы. К сожалению, эксперимент Николая Мигаля провалился.

Виталик Нужный подал Эктору Хименсу-Браво кальмар фаршированный креветками на супе из кокосового молока и морепродуктов. К сожалению, сливки в супе Виталия свернулись, а оправдания повара перед судьей были неуместны.

Владислав Цимбалюк подал судьям 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" крем-суп из тыквы с фокаччей из утки и клубники и чипсом из пармезана. Ольге Мартыновской понравилась идея повара, но фокаччей закуску она бы не называла. В итоге блюдо Владислава понравилось судье кулинарного проекта.

Судьи вызвали к себе Николая Мигаля, Леонида Малюгу, Элеонору Баранову, Лилю Стоянову и Виталика Нужного. Все они не справились с заданием и надели черные фартуки.

Лучшими блюдами стали "Поплавки" Николая Люлька и Виктора Шайдецкого.

Блюда для пришельцев

Судьи решили перевернуть кухню "Мастер Шеф" вверх тормашками. Участников ждет испытание космосом, а точнее профессионалам нужно будет приготовить блюдо для пришельцев. А оценивать блюда профессионалов будут сами повара, а не судьи 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы".

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Участниками нужно приготовить две копии блюда, попробовать блюдо конкурента и вынести вердикт в специальной таблице. Оценивать профессионалы будут друг друга по критериям: соответствие задаче, презентация, вкус и критерии. После того как аттестаты будут готовы, их попробуют судьи и вынесут свои оценки. Победит тот, у кого большинство оценок сойдется с оценками судей. Если такой рекордсмен будет в черном, он получит возможность снять фартук.

Профессионалам 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" нужно показать пришельцам чем наша планета отличается от других в блюдах.

Отведенное на приготовление время пролетело быстро, из-за разлитого масла на кухне павильона Николай Мигаль и Стелла Клименко даже несколько раз упали и набили синяки.

Многие из поваров не успели приготовить два экземпляра блюда для пришельцев, и подали только по одному – это Виталик Нужный, Лиля Стоянова. Судьи 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" не позволили никому их пробовать.

Влад оценивал блюдо Эли, а она Николая Мигаля. Николай оценивал блюдо Стелы, а она блюдо Николая Люлько. Николай Люлько оценивал блюдо Виктора, а он Леонида. Леониду досталось блюдо Владислава.

Оценки поваров и судей не совпали ни у кого, а Элеонора настолько низко оценила блюдо Николая Мигаля, что у него в итоге получилось ноль баллов.

Наибольшие баллы от судей получил Николай Люлько, но Стелла Клименко не оценила друга высокими баллами. Похожая ситуация с оцениванием была и у других участников – коллеги слишком придирчиво судили блюда поваров.

По итогам второго испытания худшим судьей для коллег стала Элеонора, но девушка и так была в черном, поэтому судьи надели черный фартук на Николая Люлька – он был следующим в списке несовпадений с оценками судей. А вот Леониду судьи 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" подарили белый фартук – парень был объективным относительно оценок коллег.

Битва черных фартуков

Не только кулинарные таланты, но и творчество и фантазия – главный девиз нынешней битвы черных фартуков.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" предложила чернофартушникам самостоятельно выбрать рабочую поверхность, на которой у каждого стояла собственная коробка-загадка.

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Подняв их у Элеоноры был джойстик, у Виталика – шнурки, у Николая Люлька – утюг, у Николая Мигаля – зубная щетка, у Лили – щетка для волос.

Поварам нужно создать съедобную пару к предмету, чтобы они создали идеальный дуэт. Достаточно сложная задача, которую нужно выполнить за полтора часа.

Профессионалы сразу поняли суть задания от судей 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" и приступили к выполнению.

Элеонора сделала съедобную игровую приставку к джойстику, Виталик – кроссовок, Лиля – зеркало, Николай Мигаль – тюбик зубной пасты, а Николай Люлько – футболку.

По вердиктам судей 3 сезона "Мастер Шеф.Профессионалы" в 14 выпуске проекта шоу покидает Виталик Нужный.

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