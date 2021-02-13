Поразить судей блюдом монопродуктом, обмануть их вкусами и приготовить их блюда лучше их — все это нужно сделать 30-ке поваров в 2 выпуска 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы", чтобы попасть в заветную 20-ку шоу.

Во 2 выпуске 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы узнаем кто попадет в заветную 20-ку проекта, а кто покинет шоу в шаге от мечты.

На отборе в 30-ку лучших поваров 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" судьи проекта вместе с белым фартуком давали каждому участнику дополнительную повязку определенного цвета. Каждый цвет – это проверка на качества и технику, которых по мнению судей 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" им не хватает участникам. Сегодня повара именно этими командами будут соревноваться в трех испытаниях, каждое из которых станет для кого-то последним.

Первой командой на испытания в 20-ку 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" пошли участники с синими повязками. 10 участникам нужно поразить судей 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" блюдом монопродуктом ресторанного образца.

Судьи поделили участников 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" с синими повязками на 4 команды: Алексей Дворкин и Юля Куклева – зеленые, Дмитрий Будашка и Тарас Канарский – желтые, Игорь Мищенко, Руслан Яковлев, Элеонора Баранова – синие, Николай Мигаль, Стелла Клименко и Владимир Ярин – красные.

Под коробками-загадками на каждую из команд ждал главный ингредиент будущего блюда, который должен стать звездой на тарелке. У синих это тыква, у красных – лук порей, у зеленых – топинамбур, а у желтых – свекла.

Каждая из четырех команд 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" может дополнительно выбрать из кладовой ингредиенты для своего моноблюда, но тогда им нужно выдать судьям не одно блюдо, а равное количеству дополнительных продуктов.

Команда синих и зеленых сразу отказались от дополнительных ингредиентов из кладовой, а вот команда красных взяла два продукта: томаты черри и ксантан, а желтые – вырезку.

За полтора часа отведенных для приготовления, команды успешно подали судьям 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" блюда ресторанного образца, однако, к сожалению, не всем удалось сделать их совершенными.

Согласно судейским вердиктами с задачей справились только синие и красные, зеленая и желтая команды покинули 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Игорь Мищенко, Руслан Яковлев, Элеонора Баранова, Николай Мигаль, Стелла Клименко и Владимир Ярин в 20-ке 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

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Второй группой участников были повара с желтыми повязками. 12 шеф-поваров Эктор Хименес-Браво разделил на шесть команд, ведь именно работа в парах будет одним из испытаний кулинаров.

Виктор Шайдецкий и Николай Овчаренко, Игорь Андрияш ​​и Николай Люльков, Петр Архипенко и Юля Сытник, Павел Еременко и Антон Штипа, Радек Конечны и Дмитрий Кузнецов, Марина Собко и Лидия Корниенко – именно этим парам поваров судьи 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" кинули вызов во втором испытании 2 выпуска проекта шоу.

Шести командам с желтыми повязками 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" нужно приготовить по пять амюз буш и представить их судьям так, чтобы они попробовав с закрытыми глазами не смогли отгадать все ингредиенты закусок. Именно количество неотгаданных амюз буш будет переводиться в баллы и команды с самым большим счетом войдут в 20-ку 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Все ингредиенты которые команды будут использовать в своих закусках нужно выписать на специальные карточки и отдать в конверте судьям, чтобы сравнить с ответами определенного судьи. Также в этом испытании запрещено использовать перец чили – слишком перебивает вкус других продуктов.

За полтора часа пары кулинаров сочетали ингредиенты, пытаясь запутать судей 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" чтобы войти в заветную 20-ку проекта, однако успешно пройти этот конкурс удалось не всем. Пара Антона Штипа и Павла Еременко приготовила два сладких амюз буш – их Эктор Хименес-Браво отказался пробовать и оценивать, они получили один балл в сумме. Также ошибок допустила пара Петра Архипенко и Юли Сытник – кулинары напутали карточки с ингредиентами, не записали некоторые из них и в сумме не получили ни одного балла от судей.

Виктор Шайдецкий и Николай Овчаренко, Радек Конечны и Дмитрий Кузнецов получили по четыре балла от судей, Игорь Андрияш ​​и Николай Люлько, Марина Собко и Лидия Корниенко по три балла. Именно эти участники вошли в 20-ку 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Последними на кухню 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" вошли участники с красными повязками. Судьи сразу поделили их на три команды методом жеребьевки и перешли к условиям испытания.

Девять участников разделили на следующие команды: желтые – Неля Бадамшина, Леонид Малюга, Владислав Давыденко, красные – Владичлав Цимбалюк, Виталий Нужный, Лилия Стоянова, зеленые – Дарья Тюленева, Валентин Мартынюк, Олег Воробьев.

Каждая из команд получила свое блюдо под коробкой-загадкой, которую для каждой тройки специально приготовил один из трех судей 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы". Красным досталась блюдо из гребешков от Эктора Хименес-Браво, зеленым креветки от Владимира Ярославского, а желтым – яйца по авторскому рецепту Ольги Мартыновской.

Каждой из команд нужно воссоздать до мельчайших деталей авторское блюдо от судьи 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" которое им попалось, команде, что не справится придется немедленно покинуть шоу.

Команде красных удалось приятно удивить Эктора Хименеса-Браво и почти на 100% воспроизвести блюдо судьи 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы".

Команда зеленых не смогла удивить и воспроизвести все детали блюда Владимира Ярославского, мало того, повара слишком волновались во время всего испытания, и это сыграло с ними злую шутку в конце испытания.

Последними в 20-ку 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" вошли Владислав Цимбалюк, Виталий Нужный, Лилия Стоянова, Неля Бадамшина, Леонид Малюга, Владислав Давыденко.

К сожалению, судьи вынуждены попрощаться с командой зеленых.

В 3 выпуске 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" мы увидим первые испытания лучших поваров Украины и узнаем, кто первым покинет шоу в шаге от мечты.

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