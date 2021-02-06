В 1 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" зрителей ждет первое знакомство с лучшими шеф-поварами, кондитерами и шоколатье Украины. Что будут готовить шефы для тройки судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и чем будут удивлять их вкусовые рецепторы – читайте в материале Smachno News.

В 1 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы познакомимся с лучшими шеф-поварами Украины, которые решили попробовать свои силы на кухне кулинарного проекта и готовы бороться за победу в шоу.

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3 сезон "Мастер Шеф" среди профессионалов обещает поразить зрителей и поклонников кулинарного проекта новыми испытаниями, увлекательными конкурсами и яркими участниками. Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" – Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская, обещают, что этот сезон будет втрое тяжелее предыдущих.

Шеф-повара должны показать на что они способны, приготовив свое коронное блюдо за 45 минут. Белый фартук получат только кулинарные гении.

В этом сезоне каждый получает повязку одного из трех цветов: красный, синий или желтый. После первого этапа отбора на шеф-поваров 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут еще три испытания, которые и определят состав 20-ки проекта.

А что конкретно означает цвет полученной повязки от судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" кулинары узнают в самом конкурсе следующего этапа отбора.

Первой к судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" вышла Элеонора Баранова. Девушка больше 10 лет работает на кухне, а работает с 16 лет. В 21 год Элеонора стала шефом и работает в одном из элитных ресторанов столицы.

Судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" девушка приготовила бычьи яйца с кремом из цветной капусты. Элеонора ломает все стереотипы на кухне своего ресторана, ведь сначала никто не ставил ее себе на уровне, однако девушка доказала, что может быть шефом. Эктор Хименес-Браво лично поблагодарил девушку за блюдо и обнял ее. Три "да" и белый фартук с синей повязкой, вот вердикт судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Радек Конечны из Чехии удивлял судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Брамбораком – блюдо похоже на украинские драники, только с мясом. Радек бренд-шеф Старгорода, в прошлом выиграл тендер на повара, работал в Германии, Австрии, а 17 лет назад приехал в Украину и влюбился. Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" отдали белый фартук шеф-повару и повязку желтого цвета.

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Виктор Шайдецкий – 21 год. Шеф-повар пришел на проект 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", чтобы утереть нос старому поколению поваров. С 15 лет Виктор работает в ресторане. Сначала отец устроил парня бесплатно, как на стажировку в один из местных ресторанов, а дальше Виктор начал работать и учиться у лучших шеф-поваров. Для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" он приготовил утиную грудку со свекольным пюре.

Эктор Хименес-Браво разгромил Виктора относительно блюда, ведь не все удалось, как хотелось. Видимо, судью 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" больше задели слова шефа о "поучении" старой школы поваров, чем небольшие недостатки в блюде. Несмотря на всю критику Виктор получил три "да" от судей и повязку желтого цвета.

Антон Штипа, шеф-кондитер, работает 13 лет в кулинарии, учится постоянно, поскольку считает, что шефам нужно всегда совершенствоваться. В 2019 году Антон выиграл кубок Украины по кондитерскому искусству, представлял Украину в Париже на кубке Европы. Команда заняла 4 место – это хороший результат.

Для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Антон приготовил мусс с ганашом из ванили, васаби, малины и кремом Англес. Шеф-кондитер получил три "да" от судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" за изысканные вкусы, совершенную технику и страсть к новому – цвет повязки желтый.

Игорь Мищенко из города Мукачево работает в ресторане Бульвар. Хотя парню только 33 года, он с 16 лет в кулинарии и 10 лет работает шефом в одном и том же заведении. Судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" он подал сибас с пюре из цветной капусты. Со словами "очень качественное блюдо" и три "да" парень получил синюю повязку и белый фартук.

Анна – преподаватель академии шеф-поваров Украины, кондитер, которая вызвала сомнения у Эктора Хименеса-Браво еще на первых секундах знакомства. Девушка утверждала, что стажировалась в Испании, Бельгии, но конкретно не смогла ответить судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" на элементарные вопросы.

Для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приготовила вариацию торта "Шварцвальд". Эктор Хименес-Браво не увидел креативного яркого подхода в десерте Анны, а Ольга назвала девушку пренебрежительной, как ее десерт. Владимир просто сказал "нет" без объяснений. Все судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" единогласно сказали "нет" и признали, что это уровень не этого шоу, а – аматоров.

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Влад Цимбалюк – 33 года, мясник. Парень работает 10 лет в ресторанном бизнесе, а судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приготовил равиоли с черносливом, рикоттой и голубым сыром. Хотя Владимиру Ярославскому не хватило от блюда вкуса и он не считает его истинно итальянским, Владислав получил свой белый фартук и красную повязку.

Николай Люлько – 30 лет, работает в ресторане "Аляска", что в столице. Начал Николай свой путь в кулинарии в ресторане "Велюр", где чистил картошку и делал фреши. За три года парень уже работал в ресторанах закрытого типа, дальше сети "Черноморка".

Для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Николай приготовил изысканный тыквенный стейк с эспумой из козьего сыра. Судьи единогласно отдали ему белый фартук и желтую повязку.

Стоянова Лиля позиционирует себя победительницей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", поскольку считает, что в ней присутствуют все качества для настоящего шеф-повара. Девушка работает шеф-поваром в одесском ресторане, где считается строгим и справедливым руководителем и шеф-поваром.

Для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приготовила каре молодого ягненка с полентой. За блюдо, несмотря на критику судей получила белый фартук и красную повязку.

Леонид Малюга – 18 лет работает шеф-поваром в гостиничном комплексе Хмельницкого. Парень научился готовить сладости без использования сахара и других аллергенов, ведь у его дочери диатез и тяжелая аллергия. Панна-котта из зеленой гречки в коврике с красной розы – блюдо, которое может съесть дочь шеф-повара и именно его он представил для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Леонид получил три "да" от судей 3 сезона "Мастер шеф. Профессионалы" и красную повязку.

Дарья Тюленева – шеф-кондитер с большим стажем и собственным заведением. Для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" девушка готовила блюдо при них и пригласила попробовать блюдо по себестоимости менее 1 доллара. Блюдо из полевого сорняка не понравилось Владимиру Ярославскому, но судьи подумали и дали шанс юному кондитеру – белый фартук и повязка красного цвета на перспективу.

Игорь Андрияш ​​– шоколатье, судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приготовил шоколадные конфеты с сыром Дорблю, которые поместил в большую шоколадную оболочку в виде какао-боба. Шоколатье получил три "да" от судей, белый фартук и желтую повязку.

Николай Мыгаль пришел на проект 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы", чтобы популяризировать украинскую кухню в мире. Шеф-повар кормил почти всех президентов Украины в ресторане, в котором работал – заведение "Франко".

Для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приготовил филе утки с листьями и корнеплодами. Гастрономический эксперимент Николая понравился судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и он получил заветных три "да" и повязку синего цвета.

Елена Дяченко – кулинарный блогер из города Николаев. Для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" приготовила стейк филе-миньон с грибами. Недостаточная база знаний, несовершенное приготовление блюда и три "нет" от судей не сломали Елену, девушка пообещала прийти еще на кулинарный проект "Мастер Шеф. Профессионалы".

Руслан Яковлев – 26 лет, повар из Мадрида. Профессиональный повар уверен, что сможет не только превзойти Эктора Хименеса-Браво в знании испанского языка, но и в кулинарии.

Для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" парень приготовил настоящее испанское блюдо – Паэлью сокаррат, хотя его специализация – азиатская кухня.

Ольга Мартыновская отказала Руслану в участии в проекте, а Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский поддержали парня и вручили ему белый фартук и синюю повязку.

Уже в следующем 2 выпуске мы узнаем кто из шеф-поваров попадет в заветную 20-ку 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и продолжит борьбу за победу в проекте.

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