Вразити суддів стравою монопродуктом, обдурити їх смаками та приготувати їхні страви краще за них — все це потрібно зробити 30-ці кухарів у 2 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали", щоб потрапити до омріяної 20-ки шоу.

У 2 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося хто потрапить до омріяної 20-ки проєкту, а хто покине шоу за крок до мрії.

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На відборі до 30-ки найкращих кухарів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" судді проєкту разом з білим фартухом давали кожному учаснику додаткову пов'язку певного кольору. Кожен колір – це перевірка на якості й техніки, яких на думку суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" їм не вистачає учасникам. Сьогодні кухарі саме цими командами будуть змагатися у трьох випробуваннях, кожне з яких стане для когось останнім.

Першою командою на випробування до 20-ки 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" пішли учасники з синіми пов'язками. 10 учасникам потрібно вразити суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" стравою монопродуктом ресторанного зразка.

Судді поділили учасників 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" з синіми пов'язками на 4 команди: Олексій Дворкін та Юля Куклєва – зелені, Дмитро Будашка і Тарас Канарський – жовті, Ігор Міщенко, Руслан Яковлев, Елеонора Баранова – сині, Микола Мигаль, Стелла Клименко і Володимир Ярин – червоні.

Під коробками-загадками на кожну з команд чекав головний інгредієнт майбутньої страви, який має стати зіркою на тарілці. У синіх це гарбуз, у червоних – цибуля порей, у зелених – топінамбур, а у жовтих – буряк.

Кожна з чотирьох команд 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" може додатково обрати з комори інгредієнти для своєї монострави, але тоді їм потрібно видати суддям не одну страву, а рівну кількості додаткових продуктів.

Команда синіх та зелених одразу відмовилась від додаткових інгредієнтів з комори, а от команда червоних взяла два продукти: томати чері та ксантан, а жовті – вирізку.

За півтори години відведені на приготування команди успішно подали суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" страви ресторанного зразка, проте, на жаль, не всім вдалось зробити їх досконалими.

За суддівськими вердиктами із завданням справились тільки сині та червоні, зелена і жовта команда покинула 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Ігор Міщенко, Руслан Яковлев, Елеонора Баранова, Микола Мигаль, Стелла Клименко і Володимир Ярин у 20-ці 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

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Другою групою учасників були кухарі з жовтими пов'язками. 12 шеф-кухарів Ектор Хіменес-Браво розідлив на шість команд, адже саме робота в парах буде одним із випробувань кулінарів.

Віктор Шайдецький та Микола Овчаренко, Ігор Андріяш та Микола Люлько, Петро Архипенко та Юля Ситник, Павло Єременко та Антон Штипа, Радек Конечни та Дмитро Кузнецов, Марина Собко та Лідія Корнієнко – саме цим парам кухарів судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кинули виклик у другому випробуванні 2 випуску проєкту шоу.

Шістьом командам з жовтими пов'язками 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" потрібно приготувати по п'ять амюз бушів та подати їх суддям так, щоб вони спробувавши із закритими очима не змогли відгадати всі інгредієнти закусок. Саме кількість не відгаданих амюз бушів будуть переводитись в бали й команди з найбільшими рахунками увійдуть до 20-ки 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Всі інгредієнти котрі команди будуть використовувати у свої закусках потрібно виписати на спеціальні карточки та віддати у конверті суддям, щоб порівняти з відповідями певного судді. Також у цьому випробуванні заборонено використовувати перець чилі – надто перебиває смак інших продуктів.

За півтори години пари кулінарів поєднували інгредієнти, намагалися заплутати суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" щоб увійти до омріяної 20-ки проєкту, проте успішно пройти цей конкурс вдалося не всім. Пара Антона Штипи та Павла Єременко приготували два солодки амюз буша – їх Ектор Хіменес-Браво відмовився куштувати та оцінювати, вони отримали один бал в сумі. Також помилок допустилась пара Петра Архипенка та Юлі Ситник – кулінари наплутали карточки з інгредієнтами, не записали деякі з них і в сумі не отримали жодного балу від суддів.

Віктор Шайдецький та Микола Овчаренко, Радек Конечни та Дмитро Кузнецов отримали по чотири бали від суддів, Ігор Андріяш та Микола Люлько, Марина Собко та Лідія Корнієнко по три бали. Саме ці учасники увійшли до 20-ки 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Останніми на кухню 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" увійшли учасники з червоними пов'язками. Судді одразу поділили їх на три команди методом жеребкування та перейшли до умов випробування.

Дев'ять учасників розділили на такі команди: жовті – Неля Бадамшина, Леонід Малюга, Владислав Давиденко, червоні – Владислав Цимбалюк, Віталій Нужний, Лілія Стоянова, зелені – Дар'я Тюленева, Валентин Мартинюк, Олег Воробйов.

Кожна з команд отримала свою страву під коробкою-загадкою, яку для кожної трійки спеціально приготував один із трьох суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Червоним дісталась страва з гребінців від Ектора Хіменеса-Браво, зеленим креветки від Володимира Ярославського, а жовтим – яйця за авторським рецептом Ольги Мартиновської.

Кожній з команд потрібно відтворити до найменших деталей авторську страву від судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" котрий їм попався, команді, що не впорається прийдеться негайно покинути шоу.

Команді червоних вдалося приємно здивувати Ектора Хіменеса-Браво та майже на 100% відтворити страву судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Команда зелених не змогла здивувати та відтворити всі деталі страви Володимира Ярославського, мало того, кухарі надто хвилювалися під час всього випробування, що й зіграло з ними поганий жарт вкінці випробування.

Останніми у 20-ку 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" увійшли Владислав Цимбалюк, Віталій Нужний, Лілія Стоянова, Неля Бадамшина, Леонід Малюга, Владислав Давиденко.

На жаль, судді вимушені попрощатися із командою зелених.

У 3 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми побачимо перші випробування найкращих кухарів України та дізнаємося, хто першим покине шоу за крок до мрії.

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