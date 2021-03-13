В 6 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шеф-повара попробуют себя в кулинарном Эрудите, попробуют научить героев шоу "Холостяк" готовить за 20 минут и будут соревноваться в одной из самых сложных битв черных фартуков.

В 6 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" судьи проекта проверят шеф-поваров насколько удачно они умеют собирать кулинарные пазлы.

Читайте также Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон: кто вошел в 20-ку проекта – имена участников

В 6 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" судьи решили собственноручно выбрать капитанов для первого испытания, ими стали Стелла Клименко, Игорь Мищенко и Влад Давиденко.

Стела возглавила команду синих и выбрала себе в помощники Николая Люлька, Элеонору Баранову, Лилю Стоянову, Владислава Цымбалюка и Игоря Андрияша.

Игорь стал капитаном зеленой команды, а помогать ему в первом испытании будут Виктор Шайдецкий, Николай Мигаль, Лида Корниенко и Николай Овчаренко.

Влад Давыденко стал капитаном красной команды, в которую вошли Виталик Нужный, Леонид Малюга, Руслан Яковлев и Неля Бадамшина.

В первом испытании 6 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" командам нужно воссоздать любимые блюда Эктора Хименеса-Браво из трех разных ресторанов Великобритании. Синей команде досталось блюдо шеф-повара Давида Муньоси – крокеты из козьего сыра с соусом кимчи, стружкой тунца и креветками. Зеленая команда получила блюдо индийского шеф-повара Винита Пхатии – рис с кокосовым молоком, соусом тхао, овощами в темпуре и сибасом. Красная команда будет готовить заготовки для блюда шеф-повара Бруно Лубе – тарт татен с карамелизированными шалотом и куриной печенью.

Три команды в первом испытании должны развенчать миф о том, что непрофессионал никогда не сможет приготовить блюдо ресторанного уровня, непрофессионалами будут главные герои 6 и 10 сезона "Холостяк" Иракли Макацария и Максим Михайлюк и главная героиня "Холостячки" – Ксения Мишина.

Читайте также Мастер Шеф профессионалы 3 сезон 5 выпуск: проверка участников на умение зарабатывать деньги

Звездные сердцееды Иракли Макацария, Ксения Мишина и Максим Михайлюк получат от трех команд готовы кукин-боксы с полуфабрикатами, по которым за 20 минут должны доготовить и сложить готовое блюдо из популярного ресторана Лондона.

Под коробками-загадками у команд 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут фотоаппараты и ноутбуки, с помощью которых участники будут создавать дополнительные подсказки и инструкции по приготовлению их блюд.

В кукин-боксы команды могут положить только полуфабрикаты которые нужно доготовить звездным гостям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Оценивать блюда судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут по легкости их выполнения гостями, приближенность блюда к оригиналу и написанную подробную инструкцию.

Ксения Мишина готовила блюдо из кукин-бокса синей команды, Максим Михайлюк – красной команды, а Иракли Макацария – зеленой команды.

Звездные гости 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" сначала растерялись, но прочитав все добавленные инструкции от своих команд таки приготовили изысканные ресторанные блюда.

После этапа приготовления блюд, судьи и гости попробовали свои кулинарные шедевры и готовы назвать победителя.

Солидарны в своем вердикте – победу одержала синяя команда капитаном которой была Стелла Клименко. Эктор Хименес-Браво добавил, что у зеленой команды были не большие погрешности в блюде, поэтому они тоже поднимаются на балкон, Владислав, как капитан красных должен выбрать двух людей, которые наденут черные фартуки: первым он назвал себя, вторым избрал Руслана.

Кулинарный ребус

Во втором испытании 6 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" судьи подготовили для стелы Клименко приятный бонус, ведь в предыдущем конкурсе девушка как капитан привела свою команду к победе. Девушка может выбрать двух других участников, которые возглавят другие команды.

Стелла Клименко выбрала себе в конкуренты Нелю Бадамшину и Владислава Цимбалюка. Кулинары разделились на три команды, выбрали цвета фартуков и приступили к ознакомлению с правилами конкурса.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" подготовили для профессионалов кулинарный ребус, состоящий из 13 классических блюд, которым соответствуют 5 картинок с ассоциациями, имеющими отношение к загаданному блюду.

Каждая команда по очереди будет открывать по одной подсказке, если не будет знать ответа, ход переходит к следующей команде. В конкурсе победит та команда, у которой будет наибольшее количество отгаданных блюд и их идеальное приготовление.

Читайте также Мастер Шеф профессионалы 3 сезон 4 выпуск: неожиданный вылет двух сильных участников из шоу

Зачислены будут только правильно отгаданные блюда, которые участники будут готовить отведенные полтора часа.

Среди загаданных судьями блюд были крылышки Баффало, Лазанья, Хот-дог, Донер-кебаб, крем-суп Вишуаз, Киш Лорен, торт Шварцвальд, Чили кон карне, ролл Калифорния, Крем-брюле, Сальтембока, суп Биск и картофельные кнедлики, которые не отгадала ни одна команда и их судьи забрали из общего перечня.

Синяя команда догадалась, что скрытое судьями 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" блюдо – это Лазанья, другие блюда дисквалифицировали из-за неправильных названий и приготовления.

Команда желтых тоже правильно приготовила только одно блюдо – ролл Калифорния, а красная команда вообще вместо отгаданных, по их мнению, пяти блюд подала судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" только четыре блюда. Судьи засчитали команде два блюда: Донер-кебаб и торт Шварцвальд.

Победу по количеству баллов одержала красная команда Владислава Цымбалюка, а две другие команды будут голосовать за участников на битву черных фартуков.

Битва черных фартуков

На голосовании желтая команда не успела толком проголосовать, как Неля Бадамшина попросила слово у судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и без голосования захотела взять черный фартук. Однако судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" отметили, что на проекте есть правила и команда должна сделать свой выбор и проголосовать.

Команда желтых прислушалась к пожеланию капитана и проголосовала за Нелю Бадамшину. У синей команды смельчаков, которые бы взяли на себя ответственность за поражение команды не оказалось. Общим решением команда синих проголосовала за Игоря Андрияша.

Перед озвучиванием правил битвы черных Владимир Ярославский привез в павильон 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" дегидратор.

Участникам битвы черных фартуков нужно приготовить изысканное ресторанное блюдо с помощью дегидратора. После заливания их блюда кипятком, завтрак, обед и ужин должны быть по вкусу, как из мишленовского ресторана.

За 2,5 часа все заготовки будут помещены в дегидраторы, через сутки судьи кипятком будут активизировать их и пробовать. Участник битвы черных фартуков, блюдо которого не будут соответствовать судейским ожиданиям и не поразят их вкусами и консистенцией, навсегда покинет кулинарный проект 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Четверка битвы черных фартуков прислушивалась к советам участников с балкона, а к чему это привело узнаем прямо сейчас!

В результате битвы черных фартуков лучшим комплексным сетом стали блюда Руслана Яковлева, а проект к сожалению покинул Игорь Андрияш.

Смотрите 6 Выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" онлайн – видео: загрузится позже