В 7 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут путешествовать по миру по кулинарной карте Эктора Хименеса-Браво и соревноваться в крайне тяжелой битве черных фартуков.

В 7 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" на 15 участников ждет увлекательное путешествие по странам по пройденному жизненному маршруту Хименес-Браво и испытания на опрятность.

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Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" предложили участникам самостоятельно разделиться на три команды перед объявлением правил первого испытания. Шеф-повара за несколько минут в уже сложившихся командах по 5 человек выбрали цвета фартуков и избрали двух участников, которые, по их мнению, будут в статусе самых умных.

Сегодня командам не нужны капитаны, главными будут избранные кулинары с самыми светлыми мозгами. Ведь именно им – интеллектуалам под силу решить кулинарное задание со звездочкой от судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

В команде зеленых интеллектуалы: Николай Мигаль и Леонид Малюга, в синих – Лиля Стоянова и Виталик Нужный, а в красных – Виктор Шайдецкий и Руслан Яковлев.

Остальные участники в командах остаются на кухне 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и именно они подготовят задачу для интеллектуалов.

Карта с личным маршрутом Эктора Хименес-Браво – главное испытание первого конкурса. Канада, Марокко, Испания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Германия, Польша, Украина – в каждой из этих стран судья нашел что-то для себя и оставил там частичку себя.

Именно по этому маршруту командам нужно приготовить по одному блюду, а интеллектуалам воспроизвести его и обозначить их последовательность на отдельной карте.

За 2 часа три команды 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" подготовили классические и узнаваемые блюда кулинарного маршрута, отгадают ли их интеллектуалы – узнаем прямо сейчас!

Интеллектуалы из зеленой команды составили блюда упомянутых стран в такой последовательности: Португалия – Испания – Франция – Бельгия – Нидерланды – Германия – Польша – Украина. Николай Мигаль и Леонид Малюга допустили всего одну ошибку, они не отгадали блюдо страны Марокко, хоть и справились менее чем за 1 минуту.

Красная команда сдала экзамен от судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" тоже с одной ошибкой. Они не отгадали блюдо Канады, зато назвали Алжир, а вот синяя команда допустила сразу две ошибки и по времени тоже закончили последними.

По правилам первого испытания поражение получила команда синих, а черные фартуки надели на себя собственноручно Лиля Стоянова и Виталик Нужный. Ведь именно из-за их ошибки команда проиграла.

Проверка на опрятность

Перед началом второго испытания 7 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво рассказал участникам собственную историю из своей жизни, а именно, как в 17 лет впервые попал на кухню и пристально следил за своей опрятностью и внешним видом в течение всего своего кулинарного пути.

Белый китель тех времен судья 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" сохраняет до сих пор, а участников проекта будет проверять на опрятность, подготовив чрезвычайно сложную задачу.

Повара собственноручно разделились на пары: Николай Люлько и Стелла, Лида и Леонид, Николай Мигаль и Элеонора, Влад и Владислав, Руслан и Виктор, Виталик и Игорь, Неля и Николай Овчаренко, Лиля остались без пары.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" привезли на вешалке 15 белоснежных лакмусовых комбинезонов для участников, именно по их состоянию после окончания испытания и будут определять победителей конкурса. Кроме пункта о чистоплотности, будет еще один: состояние и качество упомянутых блюд.

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Пара, которая безупречно приготовит три упомянутые судьями блюда: блэк пудинг, фаршированную рыбу и торт Захер и при этом останется в безупречном белом наряде – одержит победу.

Пара, которая по окончании отведенного времени будет самой неопрятной, сразу оденет черные фартуки, без права на вкушение блюд судьями 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

К сожалению, пара Виктора и Руслана больше всего испачкала рабочие комбинезоны и сразу поднялась на балкон с черными фартуками. В блюдах остальных пар судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" находили косточки в рыбе, неправильную граммировку ингредиентов и специй.

Худшими блюдами второго испытания 7 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" были пары Влады и Владислава. Ребята тоже одели черные фартуки и поднялись на балкон.

Битва черных фартуков

Участников битвы черных фартуков 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" ждет крайне сложная задача, с которой сталкивается не каждый кулинар.

Владельцам черных фартуков наугад нужно выбрать по одной карточке с определенной буквой, всего таких карточек семь, и за полтора часа приготовить блюдо, ингредиенты которого будут начинаться только на нее.

У Лили буква "С", у Руслана – "Г", у Виктора – "К", у Владислава – "Б", у Влада – "М", у Виталика – "В", а последнюю букву "П" забрал Владимир Ярославский.

Судья 3 сезона "МастерШеф. Профессионалы" решил вступить в бой с черными фартуками и готовить вместе с ними, чтобы доказать, что поставленные задачи реально выполнить на битве лузеров.

Кроме продуктов на определенную букву, у каждого участника битвы черных фартуков будет стартовый набор ингредиентов: молоко, сливки, яйцо, специи.

При вердиктах судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут обращать внимание не только на качество блюда, но и набор ингредиентов в нем.

Отведенные 1,5 часа на приготовление блюда пролетели быстро и пора судьям пробовать и озвучить свои вердикты.

К сожалению, худшая еда была у Влада Давыденко – он покидает шоу в 7 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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