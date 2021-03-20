У 7 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" мандруватимуть світом за кулінарною мапою Ектора Хіменеса-Браво та змагатимуться у вкрай важкій битві чорних фартухів.

У 7 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на 15 учасників чекає захоплива подорож країнами за пройденим життєвим маршрутом Ектор Хіменеса-Браво та випробування на охайність.

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Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запропонували учасникам власноруч розділитися на три команди перед оголошенням правил першого випробування. Шеф-кухарі за кілька хвилин у вже сформованих командах по 5 осіб обрали кольори фартухів та обрали двох учасників, котрі, на їхню думку, будуть у статусі найрозумніших.

Сьогодні командам не потрібні капітани, головними будуть обрані кулінари із найяснішими мізками. Адже саме їм – інтелектуалам під силу розв'язати кулінарне завдання із зірочкою від суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

У команді зелених інтелектуали: Микола Мигаль та Леонід Малюга, у синіх – Ліля Стоянова та Віталік Нужний, а у червоних – Віктор Шайдецький та Руслан Яковлев.

Решта учасників у командах залишаються на кухні 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та саме вони підготовлять завдання для інтелектуалів.

Мапа з особистим маршрутом Ектора Хіменеса-Браво – головне випробування першого конкурсу. Канада, Марокко, Іспанія, Франція, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Україна – в кожній з цих країн суддя знайшов щось для себе та залишив там частинку себе.

Саме за цим маршрутом командам потрібно приготувати по одній страві, а інтелектуалам відтворити його та позначити їхню послідовність на окремій мапі.

За дві години три команди 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підготували класичні та впізнавані страви кулінарного маршруту, чи відгадають їх інтелектуали – дізнаємося вже зараз!

Інтелектуали із зеленої команди склали страви загаданих країн у такій послідовності: Португалія – Іспанія – Франція – Бельгія – Нідерланди – Німеччина – Польща – Україна. Микола Мигаль та Леонід Малюга допустились лише однієї помилки, вони не відгадали страву країни Марокко, хоч і впоралися менш як за 1 хвилину.

Червона команда склала іспит від суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" теж з однією похибкою. Вони не відгадали страву Канади, натомість назвали Алжир, а от синя команда припустилась одразу двох помилок і по часу теж закінчили останніми.

За правилами першого випробування поразку здобула команда синіх, а чорні фартухи одягли на себе власноруч Ліля Стоянова та Віталік Нужний. Адже саме через їхні помилки команда програла.

Перевірка на охайність

Перед початком другого випробування 7 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво розповів учасникам власну історію зі свого життя, а саме, як у 17 років вперше потрапив на кухню та пильно стежив за своєю охайністю і зовнішнім виглядом протягом всього свого кулінарного шляху.

Білосніжний китель тих часів суддя 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" зберігає подосі, а учасників проєкту буде перевіряти на охайність підготувавши надзвичайно складне завдання.

Кухарі власноруч розділилися на пари: Микола Люлько та Стела, Ліда та Леонід, Микола Мигаль та Елеонора, Влад і Владислав, Руслан та Віктор, Віталік та Ігор, Неля і Микола Овчаренко, Ліля залишилися без пари.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" привезли на вішаку 15 білосніжних лакмусових комбінезонів для учасників, саме за їхнім станом після закінчення випробування й визначатимуть переможців конкурсу. Окрім пункту про охайність, буде ще один: стан та якість загаданих страв.

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Пара, котра бездоганно приготує три загадані суддями страви: блек пудинг, фаршировану рибу та торт Захер і при цьому залишиться у бездоганному білому вбранні – отримає перемогу.

Пара котра по закінченні відведеного часу буде найнеохайнішою одразу одягне чорні фартухи, без права на куштування страв суддями 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

На жаль, пара Віктора та Руслана найбільше забруднила робочі комбінезони та одразу піднялась на балкон із чорними фартухами. У стравах решти пар судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" знаходили кісточки в рибі, неправильні грамування інгредієнтів та спецій.

Найгіршими стравами другого випробування 7 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" були пари Влада та Владислава. Хлопці теж одягнули чорні фартухи та піднялись на балкон.

Битва чорних фартухів

На учасників битви чорних фартухів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чекає вкрай складне завдання, з яким стикається не кожен кулінар.

Власникам чорних фартухів навмання потрібно обрати по одній картці з певною літерою, загалом таких карток сім, та за півтори години приготувати страву, інгредієнти якої починатимуться тільки на неї.

У Лілі літера "С", у Руслана – "Г", у Віктора – "К", у Владислава – "Б", у Влада – "М", у Віталіка – "В", а останню літеру "П" забрав Володимир Ярославський.

Суддя 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" вирішив вступити в бій з чорними фартухами та готувати разом з ними, щоб доказати, що поставлені завдання реально виконати на битві лузерів.

Окрім продуктів на певну літеру, в кожного учасника битви чорних фартухів буде стартовий набір інгредієнтів: молоко, вершки, яйце, спеції.

При вердиктах судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть звертати увагу не тільки на якість страви, а й на набір інгредієнтів у ній.

Відведені 1,5 години на приготування страви промайнули швидко й настав час суддям куштувати і озвучувати свої вердикти.

На жаль, найгірша страва була у Влада Давиденка – він покидає шоу у 7 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

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