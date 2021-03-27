В 8 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы увидим ожесточенную борьбу профессионалов и бургеров. Ведь в этом выпуске они будут готовить настоящие бургеры для лучших мясников столицы, но без использования мяса. Не пропустите!

В 8 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" участников кулинарного шоу ждет аукцион ограничений и самые жесткие форс-мажоры в одном блюде, а во втором испытании судьи подготовили профессионалам конкурс, в котором нужно изобрести мясо заново и приготовить сочные котлеты из грибов и бобов. Справятся ли повара с новейшими рецептами, которые смогут удивить известных мясников – узнаем уже сегодня!

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Без чего не может работать на кухне настоящий повар? Правильно, без вспомогательных девайсов и ингредиентов. Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" в первом испытании 8 выпуска проекта подготовили профессионалам испытания с жесткими ограничениями. Но прежде чем рассказать участникам все правила конкурса, они должны разделиться на три команды.

Виктор Шайдецкий возглавил команду желтых, в которую вошли Леонид Малюга, Лиля Стоянова, Николай Овчаренко и Руслан Цимбалюк. Команду синих возглавила Стелла Клименко, она выбрала в команду Николая Мигаля, Лидию Корниенко, Руслана Яковлева и Нелю Бадамшину. Команду красных возглавил Николай Люлько и выбрал в команду Элеонору Баранову, Виталика Нужного и Игоря Мищенко.

Эктор Хименес-Браво спросил участников: "Есть ли на кухне место для компромиссов?" Ответ был очевиден, ведь настоящие повара каждый день сталкиваются с трудностями, с помощью которых и учатся. Так и в этом испытании у команд будут определенные кулинарные ограничения.

Ограничения будут выбирать сами команды, чтобы завоевать с их помощью блюдо в свой список. Именно количество правильно приготовленных блюд с учетом всех выбранных ограничений будет определять победителя первого испытания 8 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

Среди ограничений были такие: не использовать мясо, рыбу, не использовать продукты зеленого, желтого, красного цвета, применять в блюдах ливерную колбасу и плавленые сырки, отправить определенное количество людей на балкон и урезать время на приготовление блюд.

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Компромиссы, с которыми придется готовить, команды будут называть по очереди, а достанется она самым смелым.

Девять блюд разделились между командами поровну, красные готовили: лазанью, тарт татен и мусаку; синие: аранчини, кесадилью и чизкейк; желтые: равиоли, мильфей и киш лорен.

Прежде чем готовить, желтые должны отправить одного человека на балкон, а синие – двух. От желтых поднялся – Влад Цимбалюк, а от синих – Неля Бадамшина и Руслан Яковлев.

Красные первыми пошли на вердикты к судьям. Эктор Хименес-Браво отметил, что лазанья красных довольно не высокая, но вкус ее был отменным. Мусака на вкус была хорошей, а эспума из ливера была вкусной. Тарт татен был красивым на вид, а начинка – идеальная.

Вторыми на вердикты пошли синие, у судей были замечания по вкусу и приготовлению кесадильи, аранчини распадались, а чизкейк – сырой и забитый.

В команде желтых тоже не все блюда были совершенными, Киш Лорен не приготовлен по классическому рецепту, равиоли – вкусные, а Милфей не был милфеем, в нем не правильное тесто.

По вердикту судей победу одержала команда красных, капитаном которой был Николай Люлько, а поражение получила команда синих. Наказание на команду будет ждать участников в следующем конкурсе.

Бургеры без мяса для лучших мясников столицы

Второе испытание началось с голосования синей команды. Участники должны выбрать двух человек, которые и понесут ответственность за поражение. Команда проголосовала за Лидию и Стеллу – девушки надели черные фартуки.

Во втором испытании 3 сезона " Мастер Шеф. Профессионалы " участники разделились на четыре команды капитанами которых стали: Виталик, Руслан, Лиля и Лидия.

Задачей второго испытания было приготовить 6 бургеров без мяса для судей и трех звездных гостей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы": Алекса Якутова, Константина Мазницына и Алика Мкртчяна. Именно они и будут оценивать командную работу профессионалов.

Изобрести структуру и создать вкус мяса без мяса задача не из легких, но участники очень старались приготовить шедевральные и новые вкусы, чтобы удовлетворить вкусы лучших мясников столицы.

Лучшими по вкусу были команды Виктора и Лилии, а вот у команд Руслана и Лилии были большие проблемы со специями.

В качестве бонуса для команды синих, капитаном которой был Виталик Нужный, судьи 3 сезона " Мастер Шеф. Профессионалы " сняли черный фартук со Стеллы Клименко.

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Поражение во втором испытании получила команда желтых, капитаном которой был Руслан Яковлев. Вся команда по правилам испытания надела черные фартуки, а это Руслан Яковлев, Виктор Шайдецкий и Николай Овчаренко.

Битва черных фартуков

В 8 выпуске 3 сезона " Мастер Шеф. Профессионалы " на битве черных фартуков будут соревноваться Николай Овчаренко, Лида Корниенко, Виктор Шайдецкий и Руслан Яковлев.

Судьи вежливо предложили каждому из участников выбрать поверхность, по которой они будут готовить на битве черных фартуков. На рабочей поверхности каждого из участников были барашки и коробки-загадки. Под баранцом было скрыто блюдо, которое нужно повторить обладателям черных фартуков, а под коробками-загадками миниатюрная копия рабочей поверхности повара: стол, плита, ножи, тарелки и терка.

Именно на этой мини-кухне и нужно готовить профессионалам. Руслану нужно приготовить блюдо из сибаса, Виктору – такос с говядиной, Николаю – блюдо индонезийской кухни наси горен, а Лидии – равиоли.

Повара долго пытались поладить с нереально маленькими ножами, кастрюлями и сковородками. К сожалению, не всем удалось в совершенстве воссоздать загаданные судьями 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы " блюда-оригиналы.

В 8 выпуске 3 сезона " Мастер Шеф. Профессионалы " кулинарный проект не покинул никто, ведь все участники на отлично справились с заданием!

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