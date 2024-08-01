Успенский пост является временем духовного очищения и покаяния, во время которого верующие воздерживаются от употребления мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц, информирует Вкусно 24. Медовый Спас традиционно отмечают медовыми блюдами и маковыми пирогами, которые символизируют достаток.

Не пропустите Идеальный рецепт лета: готовим аппетитный салат из запеченных овощей

Салат из свеклы и орехов

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Натрите свеклу на крупной терке.
  2. Измельчите орехи.
  3. Смешайте свеклу, орехи, масло, лимонный сок и соль.
  4. Украсьте зеленью петрушки.

Медовые лепешки с маком

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В миске смешайте муку, соду и соль. Добавьте мед, масло и воду, замесите тесто.
  2. Добавьте мак и тщательно перемешайте. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 сантиметр.
  3. Вырежьте лепешки с помощью формочек.
  4. Выложите лепешки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут, пока они не станут золотистыми.