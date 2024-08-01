Успенский пост является временем духовного очищения и покаяния, во время которого верующие воздерживаются от употребления мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц, информирует Вкусно 24. Медовый Спас традиционно отмечают медовыми блюдами и маковыми пирогами, которые символизируют достаток.
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Салат из свеклы и орехов
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Натрите свеклу на крупной терке.
- Измельчите орехи.
- Смешайте свеклу, орехи, масло, лимонный сок и соль.
- Украсьте зеленью петрушки.
Медовые лепешки с маком
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В миске смешайте муку, соду и соль. Добавьте мед, масло и воду, замесите тесто.
- Добавьте мак и тщательно перемешайте. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 сантиметр.
- Вырежьте лепешки с помощью формочек.
- Выложите лепешки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут, пока они не станут золотистыми.