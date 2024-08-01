Успенський піст є часом духовного очищення та покаяння, під час якого віряни утримуються від вживання м'яса, риби, молочних продуктів та яєць, інформує Смачно 24. Медовий Спас традиційно відзначають медовими стравами та маковими пирогами, які символізують достаток.
Не пропустіть Ідеальний рецепт літа: готуємо апетитний салат із запечених овочів
Салат з буряка і горіхів
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Натріть буряк на великій тертці.
- Подрібніть горіхи.
- Змішайте буряк, горіхи, олію, лимонний сік та сіль.
- Прикрасьте зеленню петрушки.
Медові коржики з маком
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У мисці змішайте борошно, соду та сіль. Додайте мед, олію та воду, замісіть тісто.
- Додайте мак та ретельно перемішайте. Розкатайте тісто в пласт товщиною 1 сантиметр.
- Виріжте коржики за допомогою формочок.
- Викладіть коржики на деко, застелене пергаментом, та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин, доки вони не стануть золотистими.