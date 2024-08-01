Успенський піст є часом духовного очищення та покаяння, під час якого віряни утримуються від вживання м'яса, риби, молочних продуктів та яєць, інформує Смачно 24. Медовий Спас традиційно відзначають медовими стравами та маковими пирогами, які символізують достаток.

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Салат з буряка і горіхів

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4



Інгредієнти:

– 200 грамів вареного буряка;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– сіль до смаку;

– зелень петрушки для прикраси;

Приготування:

Натріть буряк на великій тертці. Подрібніть горіхи. Змішайте буряк, горіхи, олію, лимонний сік та сіль. Прикрасьте зеленню петрушки.

Медові коржики з маком

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4



Інгредієнти:

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 100 грамів рідкого меду;

– 50 мілілітрів рослинної олії;

– 100 мілілітрів води;

– 2 столові ложки маку;

– 1 чайна ложка соди;

– щіпка солі;

Приготування:

У мисці змішайте борошно, соду та сіль. Додайте мед, олію та воду, замісіть тісто. Додайте мак та ретельно перемішайте. Розкатайте тісто в пласт товщиною 1 сантиметр. Виріжте коржики за допомогою формочок. Викладіть коржики на деко, застелене пергаментом, та випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин, доки вони не стануть золотистими.

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