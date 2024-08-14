Такий м'ясний пиріг ідеально підійде до вечері. Спробуйте – вам сподобається.

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М'ясний пиріг

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

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Приготування:

  1. Тісто філо завчасно розморозьте при кімнатній температурі.
  2. Для начинки до фаршу натріть картоплю і часник.
  3. Цибулю подрібніть і підсмажте на олії до золотистої скоринки, додайте фарш. Приправте улюбленими спеціями та за бажанням додайте томатну пасту. Смажте до готовності приблизно 10 хвилин.
  4. Форму для випікання змастіть олією або маслом.
  5. Для заливки змішайте гарячі вершки або воду з олією.
  6. Викладіть на дно лист тіста і складіть, як конверт. Далі викладіть 4 листи тіста по колу, щоб половина залишилася ззовні, а половина – всередині форми. Змастіть гарячою заливкою.
  7. В центрі викладіть ще 3 шари тіста. Кожен шар змащуйте заливкою. Викладіть половинку начинки, закрийте 3 шарами тіста, знову покладіть начинку і 3 шари тіста.
  8. Закрийте пиріг тістом, яке було зовні, та посипте сиром. На шар сиру покладіть ще 2 – 3 листи, змастіть жовтком і посипте кунжутом. Випікайте 35 – 45 хвилин при температурі 200 градусів.