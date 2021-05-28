Сезон молодого картофеля в разгаре, который длится с апреля до июля. Много вкусных блюд и гарниров готовят из картофеля к столу на праздники и в будни.

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– польза и калории

Молодой картофель содержит много витаминов группы В, А, С, К. Также белки, углеводы, антиоксиданты, железо, маний, фосфор, кальций, практически не содержит жиров. В молодом картофеле меньше крахмала, поэтому полезнее старого.

В картошке содержится мало калорий, поэтому используют в диетическом питании и для тех, кто придерживается здорового питания. Молодой картофель в сыром виде – 61 калорий на 100 граммов продукта, в вареном – 75.

Молодой картофель / Фото Unsplash

– противопоказания

Не злоупотреблять и употреблять в умеренных количествах. Не рекомендуется употреблять картофель при аллергии на продукт, беременным, кормящим, маленьким детям, больным на диабет, а также при диарее, при желчнокаменной и почечнокаменной болезнях.

Дневная норма этого продукта – не более 300 граммов.

Самолечение может навредить вашему здоровью. Лучше проконсультируйтесь с врачом.

– как выбирать и применение в кулинарии

Выбирать картофель нужно внимательно, смотреть на цвет. Картофель должен быть твердым, сухим, без следов и повреждений. У молодого картофеля тонкая кожура, полупрозрачная и нежная. Кожура не должна шелушиться – не совсем созрела и должна легко сниматься, при нажатии на нее пальцем.

Важно. Выбрасывайте картофель с зелеными пятнами, которая содержит ядовитое вещество – соланин. Одним из составляющих компонентов картофельной кожуры является соланин, что приводит к отравлению организма. Это связано с длительностью хранения или нахождения картофеля на солнечном свете. Их прорастание и позеленение, свидетельствует об увеличении в них вредного ядовитого вещества. Ростки содержат в еще больше соланина.

Также молодой картофель может содержать нитраты. При нажатии ногтем на картофель влага не должна сочиться. Если выделяется – в картофеле много нитратов.

Для сохранения полезных витаминов рекомендуют выбирать картошку среднего размера, а в большом картофеле – меньше.

Много картофеля не стоит покупать, потому что он плохо сохраняется. Заверните картофель в пергамент и положите в камеру холодильника. Храните не более 3 суток.

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Перед приготовлением замочите картофель в миске с холодной водой на 30 – 35 минут. Лучше всего очистить картофель от кожуры.

Пицца с картофелем / Фото Unsplash

Лучшие способы приготовления – отварить в течение 15 – 20, а запечь в духовке – 30 – 35 минут.