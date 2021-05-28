Сезон молодої картоплі у розпалі, який триває від квітня до липня. Багато смачних страв та гарнірів готують з картоплі у будні та свята.

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— користь та калорії

Молода картопля містить багато вітамінів групи В, А, С, К. Також білки, вуглеводи, антиоксиданти, залізо, маній, фосфор, кальцій, практично не містить жирів. У молодої картоплі менше крохмалю, тому вона корисніша за стару картоплю.

Молода картопля у сирому вигляді — 61 калорій на 100 грамів продукту, у вареному – 75. У молодій картоплі міститься мало калорій, тому може використовуватись в дієтичному харчуванні та для тих, хто дотримується здорового харчування.

Молода картопля/ Фото Unsplash

— протипоказання

Не зловживати та вживати у помірних кількостях. Не рекомендують вживати картоплю при алергії на продукт, вагітним, жінкам, які годують, маленьким дітям, хворим на діабет, а також при діареї, при жовчнокам'яній і нирковокам'яній хворобах.

Денна норма цього продукту — не більше 300 грамів.

Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Найкраще проконсультуйтесь з лікарем.

— як обирати та застосування в кулінарії

Обирати картоплю треба уважно дивитися на колір. Бульба має бути твердою, сухою, без слідів та пошкоджень. У молодої картоплі шкірка тонка, напівпрозора і ніжна. Шкірка не має лущитися – не зовсім дозріла та має легко зніматися, при натисканні на неї пальцем.

Важливо. Викидайте картоплю із зеленими плямами, яка містить отруйну речовину. Одним із складових компонентів картопляної шкірки є соланін, що призводить до отруєння організму. Це пов'язано з тривалістю зберігання або знаходження бульб на сонячному світлі. Їх проростання і позеленіння, свідчить про збільшення в них шкідливого отруйної речовини. Паростки містять ще більше соланіну.

Також молода картопля може містити нітрати. При натисканні нігтем на бульбу волога не повинна сочитися. Якщо виділяється – у картоплі багато нітратів.

Багато картоплі не варто купувати, бо погано зберігається. Загорніть картоплю у пергамент та покладіть у холодильник. Зберігайте не більше трьох діб.

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Для збереження корисних вітамінів рекомендують обирати бульбу середнього розміру, бо поживних речовин у великій картоплі менше.

Перед приготуванням замочіть картоплю у мисці з холодно водою на 30-35 хвилин. Найкраще почистити картоплю від шкірки.

Піца з картоплею/ Фото Unsplash

Найкращі способи приготування – відварити протягом 15 – 20, а запікати – 30 – 35 хвилин.