Картопля за цим рецептом виходить дуже ароматною. Обов'язково втільте його в життя.
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Картопля з кропом та салатом
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Картоплю добре промийте, викладіть в каструлю з підсоленою водою та поставте на вогонь.
- Кріп та базилік помийте, обірвіть листя, а стебла додайте до картоплі.
- Вершкове масло розтопіть, додайте сіль, нарізаний кріп та подрібнений часник. Перемішайте та відставте до готовності картоплі.
- Після того, як картопля прокипіла 5 хвилин, готуйте ще 10 – 15 хвилин. За кілька хвилин до завершення приготування додайте лаврове листя.
- Злийте з картоплі воду, влийте туди масло та перемішайте, потрусивши каструлю. У жодному разі не треба це робити ложкою.
- Для салату наріжте базилік, додайте в олію і залиште на кілька хвилин. Додайте сіль або соєвий соус. Помідори наріжте та поєднайте із заправкою.