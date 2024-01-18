На маринування потрібно всього 30 хвилин. Тож таку моркву можна готувати одразу перед вечерею.

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Швидкий рецепт моркви по-корейськи

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6

Пів годинки – і готово: швидкий рецепт класичної моркви по-корейськи
З моркви можна приготувати чудову закуску / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Почистьте та наріжте соломкою чи натріть моркву.
  2. У великій мисці змішайте рисовий оцет, цукор, кунжутну олію, соєвий соус, подрібнений часник і сіль. Перемішайте до розчинення цукру і солі.
  3. Додайте в цю суміш моркву та перемішайте. Накрийте плівкою або тарілкою і відправте принаймні на 30 хвилин в холодильник.
  4. Коли морква замаринується, додайте кунжут.