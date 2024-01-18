Пів годинки – і готово: швидкий рецепт класичної моркви по-корейськи

На маринування потрібно всього 30 хвилин. Тож таку моркву можна готувати одразу перед вечерею.

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Швидкий рецепт моркви по-корейськи

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 великі моркви;

– 2 столові ложки рисового або яблучного оцту;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка кунжутної або соняшникової олії;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка підсмаженого насіння кунжуту;

– дрібка солі.



З моркви можна приготувати чудову закуску / Фото Unsplash

Приготування:

Почистьте та наріжте соломкою чи натріть моркву. У великій мисці змішайте рисовий оцет, цукор, кунжутну олію, соєвий соус, подрібнений часник і сіль. Перемішайте до розчинення цукру і солі. Додайте в цю суміш моркву та перемішайте. Накрийте плівкою або тарілкою і відправте принаймні на 30 хвилин в холодильник. Коли морква замаринується, додайте кунжут.

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