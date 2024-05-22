Цей рецепт вже підкорив соцмережі. Адже він є гарним способом використати моркву, яка вже довго лежить у холодильнику без діла.

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Рецепт морквяного кексу

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 240 грамів борошна грубого помелу;

– 245 грамів тертої моркви;

– 1 банка згущеного молока;

– 100 грамів горіхів пекан, волоських горіхів або родзинок.

Глазур з вершкового сиру:

– 60 грамів розм'якшеного вершкового масла;

– 500 грамів цукрової пудри;

– 250 грамів вершкового сиру;

– 80 мілілітрів лимонного соку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів, а форму для випікання змастіть маслом та вистеліть пергаментом, щоб прикрити дно і боки. Далі натріть моркву на тертці, викладіть її на чистий кухонний рушник, складіть і злегка відтисніть зайву вологу. Додайте у миску з морквою борошно та згущене молоко. Перемішайте, а потім додайте горіхи або родзинки. Перемішайте ще раз до однорідності та вилийте тісто у форму. Випікайте 45 хвилин, поки шпажка не вийде сухою. Після випікання дайте пирогу охолонути. Щоб приготувати сирну глазур, міксером збийте вершковий сир до однорідної маси, а потім додайте розм'якшене вершкове масло. Збивайте від 30 секунд до хвилини, доки все добре не перемішається. Потім додайте лимонний сік та цукрову пудру і продовжуйте збивати. Коли пиріг повністю охолоне, змастіть його глазур'ю.

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