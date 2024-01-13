Сгущенка – это продукт, получаемый путем испарения жидкости из обычного молока. Это делается обычно путем варки молока вместе с сахаром. Процесс сгущения молока приводит к образованию густой массы со сладковатым вкусом и кремовой текстурой.
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Рецепт сгущенки
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- В глубокой кастрюле с толстым и ровным дном вылейте молоко, сахар и сливочное масло. Такую посуду следует выбрать, чтобы она равномерно распределяла тепло и молоко не пригорело.
- Все ингредиенты размешайте.
- Поставьте на плиту и доведите до кипения, после чего убавьте огонь. Внимательно следите, чтобы молоко не сбежало, оно будет немного пениться.
- Варите смесь примерно 30 минут, иногда помешивая.
- Через указанный промежуток времени проверьте густоту: в небольшую миску налейте 1 столовую ложку сгущенки, охладите и оцените консистенцию.
- Если вы любите гуще сгущенку, то варите еще 5 – 10 минут дольше.
- Когда молоко остынет, его можно добавлять к блинам, панкейкам или сырникам.