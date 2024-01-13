Згущене молоко – це продукт, який отримується шляхом випарування рідини зі звичайного молока. Це робиться зазвичай шляхом варіння молока разом з цукром. Процес згущення молока призводить до утворення густої маси зі солодкавим смаком та кремовою текстурою.

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Рецепт згущеного молока

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 мілілітрів молока 2,5%;

– 600 грамів цукру;

– 60 грамів вершкового масла 83%.

Приготування:

У глибокій каструлі з товстим і рівним дном вилийте молоко, цукор та вершкове масло. Такий посуд слід обрати, щоб він рівномірно розподіляв тепло і молоко не пригоріло. Всі інгредієнти розмішайте. Поставте на плиту та доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь. Уважно слідкуйте, щоб молоко не збігло, воно буде трохи пінитися. Варіть суміш приблизно 30 хвилин, час від часу помішуючи. Через зазначений проміжок часу перевірте густоту: у невелику миску налийте 1 столову ложку згущеного молока, охолодіть і оцініть консистенцію. Якщо ви любите густіше згущене молоко, то варіть ще 5 – 10 хвилин довше. Коли молоко охолоне, його можна додавати до млинців, панкейків або сирників.

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