Згущене молоко – це продукт, який отримується шляхом випарування рідини зі звичайного молока. Це робиться зазвичай шляхом варіння молока разом з цукром. Процес згущення молока призводить до утворення густої маси зі солодкавим смаком та кремовою текстурою.
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Рецепт згущеного молока
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- У глибокій каструлі з товстим і рівним дном вилийте молоко, цукор та вершкове масло. Такий посуд слід обрати, щоб він рівномірно розподіляв тепло і молоко не пригоріло.
- Всі інгредієнти розмішайте.
- Поставте на плиту та доведіть до кипіння, після чого зменшіть вогонь. Уважно слідкуйте, щоб молоко не збігло, воно буде трохи пінитися.
- Варіть суміш приблизно 30 хвилин, час від часу помішуючи.
- Через зазначений проміжок часу перевірте густоту: у невелику миску налийте 1 столову ложку згущеного молока, охолодіть і оцініть консистенцію.
- Якщо ви любите густіше згущене молоко, то варіть ще 5 – 10 хвилин довше.
- Коли молоко охолоне, його можна додавати до млинців, панкейків або сирників.