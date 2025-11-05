Эта намазка принесет в ваши будни новый колорит и впечатления. Знакомые ингредиенты, удачное сочетание без лишних усилий – и вы будете ждать следующего перекуса с нетерпением, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok yuliia.senych.
Читайте также Просто, вкусно и на уровне ресторана: шедевральный салат, которому будут завидовать подруги
Как быстро сделать намазку из тунца и красного лука?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов красного лука;
– 50 граммов винного уксуса;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 100 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки сахара;
– 100 граммов тунца в собственном соку;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Как сделать вкусную намазку из тунца: видео
Приготовление:
- Нарежьте красный лук тонкими кольцами и выложите на сухую сковородку. Добавьте масло, посыпьте сахаром и тушите 2 – 3 минуты.
- Влейте уксус и воду, готовьте до тех пор, пока жидкость полностью не испарится.
- Смешайте тунца с майонезом и черным перцем, по желанию измельчите блендером до однородности.
- Добавьте карамелизированный лук, перемешайте и подавайте как паштет с любимым хлебом.
Можно ли удешевить рецепт?
Да, всегда есть возможность немного уменьшить бюджет на блюдо. Например, тунец можно заменить на сардины или скумбрию – результат останется таким же ярким, подсказывает портал Moje gotowanie.
Быстрые и вкусные блюда
Попробуйте запечь помидоры с травами – это отличное дополнение к любым блюдам.
А еще пригодиться может стать завтрак за 10 минут, аромату которого будет завидовать весь подъезд.