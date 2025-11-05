Эта намазка принесет в ваши будни новый колорит и впечатления. Знакомые ингредиенты, удачное сочетание без лишних усилий – и вы будете ждать следующего перекуса с нетерпением, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok yuliia.senych.

Как быстро сделать намазку из тунца и красного лука?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов красного лука;

– 50 граммов винного уксуса;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 100 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки сахара;

– 100 граммов тунца в собственном соку;

– 2 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Как сделать вкусную намазку из тунца: видео

Приготовление:

Нарежьте красный лук тонкими кольцами и выложите на сухую сковородку. Добавьте масло, посыпьте сахаром и тушите 2 – 3 минуты. Влейте уксус и воду, готовьте до тех пор, пока жидкость полностью не испарится. Смешайте тунца с майонезом и черным перцем, по желанию измельчите блендером до однородности. Добавьте карамелизированный лук, перемешайте и подавайте как паштет с любимым хлебом.

Можно ли удешевить рецепт?

Да, всегда есть возможность немного уменьшить бюджет на блюдо. Например, тунец можно заменить на сардины или скумбрию – результат останется таким же ярким, подсказывает портал Moje gotowanie.

