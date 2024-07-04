Якщо ви також любите мариновані огірки, обов'язково перевірте, чи не робите ви серйозної помилки при їх приготуванні. Важливі не лише інгредієнти, а й процес укладання у банку.

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Як зробити так, щоб мариновані огірки вийшли ідеальними

При маринуванні огірків багато хто орієнтується в основному на стан банки та кришки. Слід пам’ятати, що це складний процес, який потребує уваги на кожному етапі.



Особлива закуска / Фото unsplash

Розташування зелених овочів має вирішальне значення. Не можна просто помістити їх у банку. Найкраще використовувати дрібні овочі, оскільки з ними набагато легше працювати.

Огірки необхідно розмістити щільно один до одного та багатошарово, щоб овочі не могли рухатися в банці. Крім того, огірки не можна класти під саму кришку. У кожній банці бажано залишити 2 сантиметри вільного місця для розсолу.

Чому це так важливо

Щоб огірки добре замаринувалися, вони повинні весь час перебувати під поверхнею розсолу. Якщо знехтувати цим кроком, з часом огірки можуть почати зміщуватися в банці і в результаті консервація зіпсується.

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