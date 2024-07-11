Огурцы по этому рецепту получатся идеальными. Горчица придаст им еще больше аромата.

Стоит попробовать Пикантная закуска на все случаи жизни: готовим острые огурцы с кетчупом Чили

Огурцы с горчицей

  • Время: 1 час + 5 часов
  • Порций: 20

Приготовление:

  1. Замочите огурцы в холодной воде на 3 – 5 часов.
  2. В хорошо вымытые трехлитровые банки на дно положите большую часть специй – порезанные укроп, чеснок, перец горький, тархун, листья и корень хрена.
  3. Огурцы помойте под проточной водой и сложите в банки, перекладывая оставшимися специями.
  4. В кастрюле приготовьте рассол из воды, соли, сахара, перца, горчицы, лавровых листьев и уксуса.
  5. В другой кастрюле вскипятите 6 – 7 литров воды. Залейте огурцы кипятком, накройте крышками и выдержите 12 минут. Слейте воду и сразу снова залейте кипятком. Выдержите 7 минут.
  6. Воду слейте и залейте кипящим рассолом. Банки закатайте, переверните и укройте теплым одеялом до полного остывания.