Огірки за цим рецептом вдадуться ідеальними. Гірчиця додасть їм ще більше аромату.

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Огірки з гірчицею

  • Час: 1 година + 5 годин
  • Порцій: 20

Приготування:

  1. Замочіть огірки в холодній воді на 3 – 5 годин.
  2. У добре вимиті трилітрові банки на дно покладіть більшу частину спецій – порізані кріп, часник, перець гіркий, тархун, листя і корінь хрону.
  3. Огірки помийте під проточною водою і складіть в банки, перекладаючи рештою спецій.
  4. У каструлі приготуйте розсіл з води, солі, цукру, перцю, гірчиці, лаврових листків та оцту.
  5. В іншій каструлі закип'ятіть 6 – 7 літрів води. Залийте огірки окропом, накрийте кришками та витримайте 12 хвилин. Злийте воду та одразу знову залийте окропом. Витримайте 7 хвилин.
  6. Воду злийте та залийте киплячим розсолом. Банки закатайте, переверніть і вкрите теплою ковдрою до повного охолодження.