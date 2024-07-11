Огірки за цим рецептом вдадуться ідеальними. Гірчиця додасть їм ще більше аромату.
Варто спробувати Пікантна закуска на всі випадки життя: готуємо гострі огірки з кетчупом Чилі
Огірки з гірчицею
- Час: 1 година + 5 годин
- Порцій: 20
Приготування:
- Замочіть огірки в холодній воді на 3 – 5 годин.
- У добре вимиті трилітрові банки на дно покладіть більшу частину спецій – порізані кріп, часник, перець гіркий, тархун, листя і корінь хрону.
- Огірки помийте під проточною водою і складіть в банки, перекладаючи рештою спецій.
- У каструлі приготуйте розсіл з води, солі, цукру, перцю, гірчиці, лаврових листків та оцту.
- В іншій каструлі закип'ятіть 6 – 7 літрів води. Залийте огірки окропом, накрийте кришками та витримайте 12 хвилин. Злийте воду та одразу знову залийте окропом. Витримайте 7 хвилин.
- Воду злийте та залийте киплячим розсолом. Банки закатайте, переверніть і вкрите теплою ковдрою до повного охолодження.