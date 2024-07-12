Огірки з кетчупом мають особливий смак. Ваші рідні будуть від них в захваті.

Варто спробувати Пікантна закуска на всі випадки життя: готуємо гострі огірки з кетчупом Чилі

Огірки з кетчупом

Час : 50 хвилин + 4 години

: 50 хвилин + 4 години Порцій: 10

Інгредієнти:

– 2 кілограми огірків;

– 6 столових ложок кетчупу;

– 3 столові ложки солі;

– 2 столові ложки цукру;

– 75 мілілітрів оцту;

– 9 горошин перцю;

– 3 зубчики часнику;

– 3 гілки кропу.

Приготування:

На дно кожної банки покладіть 1 парасольку кропу, 1 зубчик часнику і 3 горошинки перцю. Помийте огірки, замочіть їх у воді на 4 години, після чого дістаньте та розкладіть по банках. Закип'ятіть воду, залийте огірки, дайте їм постояти 5 хвилин. Злийте воду, закип'ятіть нову та залийте нею огірки. Дайте постояти 15 хвилин і злийте воду в каструлю. Додайте сіль, цукор, кетчуп, закип'ятіть та влийте оцет. Залийте маринадом огірки, закатайте банки чистими стерилізованими кришками. Зберігайте у прохолодному місці.

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