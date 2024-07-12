Огірки з кетчупом мають особливий смак. Ваші рідні будуть від них в захваті.

Варто спробувати Пікантна закуска на всі випадки життя: готуємо гострі огірки з кетчупом Чилі

Огірки з кетчупом

  • Час: 50 хвилин + 4 години
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. На дно кожної банки покладіть 1 парасольку кропу, 1 зубчик часнику і 3 горошинки перцю.
  2. Помийте огірки, замочіть їх у воді на 4 години, після чого дістаньте та розкладіть по банках.
  3. Закип'ятіть воду, залийте огірки, дайте їм постояти 5 хвилин. Злийте воду, закип'ятіть нову та залийте нею огірки. Дайте постояти 15 хвилин і злийте воду в каструлю.
  4. Додайте сіль, цукор, кетчуп, закип'ятіть та влийте оцет.
  5. Залийте маринадом огірки, закатайте банки чистими стерилізованими кришками. Зберігайте у прохолодному місці.