Вершкове масло – продукт, без якого неможливо уявити собі бутерброд, його додають у кашу та картопляне пюре. На Великдень це також незамінний продукт у якості намазки на паску, інгредієнта до крему у торт чи тісто. На полицях магазинів можна знайти масло 72,5% та 82,5%. У чому різниця?

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Як виготовляють масло

Виробництво вершкового масла передбачає кілька етапів. Сировина для вершкового масла – вершки, які отримують з молока. Молоко перш за все проходить процес пастеризації. Отримані вершки направляються до спеціального обладнання для збивання.

Під час збивання вершків вони піддаються механічному впливу. Отримане масло може пройти через процеси очищення та фільтрації.

Смачне масло / Фото unsplash

Які види масла існують

Є три основні види масла: традиційне з жирністю 82,5%, аматорське (80%) та селянське (72,5%). Головна різниця – кількість жиру у складі.

Масло 82,5% краще використовувати для тарталеток чи бутербродів;

72,5% – для випічки або тим, кому протипоказані продукти з високою жирністю.

Як обрати якісне вершкове масло

Перевірте, чи на упаковці зазначено "вершкове масло", уникайте назв "спред". Вершкове масло повинно бути виготовлене з вершків, отриманих з молока. Якісне вершкове масло має високий вміст жиру, зазвичай близько 82 – 86%.

Більш висока жирність дає маслу більш насичений смак та кремову текстуру. Добре вершкове масло має світло-жовтий або кремовий колір. Уникайте масла з слизьким або неприродньо яскравим відтінком, що може свідчити про додавання барвників або штучних добавок.

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