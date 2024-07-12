Приготовить баклажаны можно разными способами – жарить, запекать, тушить или даже готовить на гриле, сообщает Вкусно 24. Независимо от способа приготовления, этот овощ всегда добавляет блюдам особого аромата и текстуры.
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Не будут горькие: как вкусно приготовить баклажаны
Выбирайте молодые баклажаны с гладкой и блестящей кожурой. Они менее горькие и имеют более нежную мякоть. Нарежьте баклажаны на ломтики или кубики, посыпьте солью и оставьте на 20 – 30 минут. Затем промойте холодной водой и обсушите. Это поможет избавиться от горечи и сделает баклажаны более нежными.
Баклажаны быстро впитывают масло во время жарки. Чтобы этого избежать, перед жаркой обмокните их во взбитый яичный белок или панировочные сухари. Это создаст защитный слой и уменьшит поглощение масла.
Баклажаны с помидорами черри
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Промойте баклажаны, нарежьте их кружочками и посыпьте солью. Оставьте на 20 минут, затем промойте и обсушите.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- На противень выложите кружочки баклажанов, смажьте оливковым маслом и приправьте черным перцем.
- Запекайте 15 – 20 минут до золотистого цвета.
- На сковороде разогрейте немного масла, добавьте измельченный чеснок и жарьте до ароматности.
- Добавьте помидоры черри, разрезанные пополам, и тушите несколько минут. Выньте баклажаны из духовки, выложите их на тарелку, сверху добавьте помидоры с чесноком, посыпьте тертым пармезаном и свежей петрушкой.
- Подавайте горячими.