Приготовить баклажаны можно разными способами – жарить, запекать, тушить или даже готовить на гриле, сообщает Вкусно 24. Независимо от способа приготовления, этот овощ всегда добавляет блюдам особого аромата и текстуры.

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Не будут горькие: как вкусно приготовить баклажаны

Выбирайте молодые баклажаны с гладкой и блестящей кожурой. Они менее горькие и имеют более нежную мякоть. Нарежьте баклажаны на ломтики или кубики, посыпьте солью и оставьте на 20 – 30 минут. Затем промойте холодной водой и обсушите. Это поможет избавиться от горечи и сделает баклажаны более нежными.

Баклажаны быстро впитывают масло во время жарки. Чтобы этого избежать, перед жаркой обмокните их во взбитый яичный белок или панировочные сухари. Это создаст защитный слой и уменьшит поглощение масла.

Баклажаны с помидорами черри

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка соли;

– пол чайной ложки черного перца;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 грамм помидоров черри;

– 50 грамм тертого пармезана;

– 1 столовая ложка измельченной свежей петрушки.

Приготовление:

Промойте баклажаны, нарежьте их кружочками и посыпьте солью. Оставьте на 20 минут, затем промойте и обсушите. Разогрейте духовку до 200 градусов. На противень выложите кружочки баклажанов, смажьте оливковым маслом и приправьте черным перцем. Запекайте 15 – 20 минут до золотистого цвета. На сковороде разогрейте немного масла, добавьте измельченный чеснок и жарьте до ароматности. Добавьте помидоры черри, разрезанные пополам, и тушите несколько минут. Выньте баклажаны из духовки, выложите их на тарелку, сверху добавьте помидоры с чесноком, посыпьте тертым пармезаном и свежей петрушкой. Подавайте горячими.

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