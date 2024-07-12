Приготувати баклажани можна різними способами – смажити, запікати, тушкувати або навіть готувати на грилі, повідомляє Смачно 24. Незалежно від способу приготування, цей овоч завжди додає стравам особливого аромату та текстури.

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Не будуть гіркі: як смачно приготувати баклажани

Обирайте молоді баклажани з гладкою та блискучою шкіркою. Вони менш гіркі та мають ніжнішу м'якоть. Наріжте баклажани на скибочки або кубики, посипте сіллю і залиште на 20 – 30 хвилин. Потім промийте холодною водою і обсушіть. Це допоможе позбутися гіркоти та зробить баклажани більш ніжними.

Баклажани швидко вбирають олію під час смаження. Щоб цього уникнути, перед смаженням обмокніть їх у збитий яєчний білок або панірувальні сухарі. Це створить захисний шар і зменшить поглинання олії.

Баклажани з помідорами чері

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 чайна ложка солі;

– пів чайної ложки чорного перцю;

– 2 зубчики часнику;

– 100 грамів помідорів чері;

– 50 грамів тертого пармезану;

– 1 столова ложка подрібненої свіжої петрушки.

Приготування:

Промийте баклажани, наріжте їх кружечками та посипте сіллю. Залиште на 20 хвилин, потім промийте та обсушіть. Розігрійте духовку до 200 градусів. На деко викладіть кружечки баклажанів, змастіть оливковою олією та приправте чорним перцем. Запікайте 15 – 20 хвилин до золотистого кольору. На сковороді розігрійте трохи олії, додайте подрібнений часник і смажте до ароматності. Додайте помідори чері, розрізані навпіл, і тушкуйте кілька хвилин. Вийміть баклажани з духовки, викладіть їх на тарілку, зверху додайте помідори з часником, посипте тертим пармезаном і свіжою петрушкою. Подавайте гарячими.

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