Приготувати баклажани можна різними способами – смажити, запікати, тушкувати або навіть готувати на грилі, повідомляє Смачно 24. Незалежно від способу приготування, цей овоч завжди додає стравам особливого аромату та текстури.
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Не будуть гіркі: як смачно приготувати баклажани
Обирайте молоді баклажани з гладкою та блискучою шкіркою. Вони менш гіркі та мають ніжнішу м'якоть. Наріжте баклажани на скибочки або кубики, посипте сіллю і залиште на 20 – 30 хвилин. Потім промийте холодною водою і обсушіть. Це допоможе позбутися гіркоти та зробить баклажани більш ніжними.
Баклажани швидко вбирають олію під час смаження. Щоб цього уникнути, перед смаженням обмокніть їх у збитий яєчний білок або панірувальні сухарі. Це створить захисний шар і зменшить поглинання олії.
Баклажани з помідорами чері
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Промийте баклажани, наріжте їх кружечками та посипте сіллю. Залиште на 20 хвилин, потім промийте та обсушіть.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- На деко викладіть кружечки баклажанів, змастіть оливковою олією та приправте чорним перцем.
- Запікайте 15 – 20 хвилин до золотистого кольору.
- На сковороді розігрійте трохи олії, додайте подрібнений часник і смажте до ароматності.
- Додайте помідори чері, розрізані навпіл, і тушкуйте кілька хвилин. Вийміть баклажани з духовки, викладіть їх на тарілку, зверху додайте помідори з часником, посипте тертим пармезаном і свіжою петрушкою.
- Подавайте гарячими.