Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати пасту з фетою і томатами. Простий і ситний обід, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом смачної пасти з фетою і томатами, яка сподобається всій родині.

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Рецепт пасти

Інгредієнти:

– 600 грамів томатів чері;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– 300 грамів фети;

– 250 грамів пасти (Челентані);

– 2 зубчики часнику;

– базилік;

– сіль, перець.

Рецепт, що розлетівся по всьому світу за кілька днів, – написав Ектор Хіменес-Браво

Для приготування пасти помийте томати, викладіть у форму для запікання, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте, у середину викладіть фету. Розігрійте духовку при температурі 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин. У каструлі з окропом відваріть пасту. Часник почистіть, базилік помийте, подрібніть ножем. Викладіть томати з сиром перемішайте, додайте базилік, часник, відварені макарони, відправте у духовку ще на декілька хвилин. Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими, задекоруйте листям базиліку.

Рецепт пасти з фетою і томатами від Ектора Хіменеса-Браво у відео: