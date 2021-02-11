Паста з фетою і томатами чері: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати пасту з фетою і томатами. Простий і ситний обід, який ви з легкістю приготуєте вдома.
Джерело:Інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом смачної пасти з фетою і томатами, яка сподобається всій родині.
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Рецепт пасти
Рецепт, що розлетівся по всьому світу за кілька днів, – написав Ектор Хіменес-Браво
- Для приготування пасти помийте томати, викладіть у форму для запікання, додайте сіль, перець, оливкову олію, перемішайте, у середину викладіть фету.
- Розігрійте духовку при температурі 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин.
- У каструлі з окропом відваріть пасту.
- Часник почистіть, базилік помийте, подрібніть ножем.
- Викладіть томати з сиром перемішайте, додайте базилік, часник, відварені макарони, відправте у духовку ще на декілька хвилин.
- Викладіть на тарілку. Подавайте гарячими, задекоруйте листям базиліку.
Рецепт пасти з фетою і томатами від Ектора Хіменеса-Браво у відео:
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