Паста с тунцом и оливками: рецепт от Евгения Клопотенко
Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился простым рецептом с поклонниками. Паста с доступных ингредиентов, которую вы с легкостью приготовите дома.
Источник:Инстаграм Евгения Клопотенко
Существует много рецептов итальянской пасты. Известный украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить пасту с тунцом и оливками, которая прекрасно подойдет к семейному застолью или романтическому ужину.
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Рецепт пасты
- В кастрюле в подсоленной воде отварите пасту. Важно! На один литр воды и 100 граммов макарон – 10 граммов соли. Пасту необходимо готовить на одну минуту меньше, чем указано на упаковке.
- Очистите лук, измельчите ножом, обжарьте с оливковым маслом на сковороде.
- Оливки нарежьте кольцами, очистите чеснок, измельчите ножом. Выложите на сковороду с луком, добавьте белое вино, перемешайте, оставьте пока не выпарится вино. Далее – добавьте воду в которой варилась паста, выложите тунец, отваренную пасту. Тушите несколько минут.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Выложите пасту на тарелку, добавьте перец, украсьте сыром. Приятного аппетита!
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