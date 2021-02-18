Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко поделился простым рецептом с поклонниками. Паста с доступных ингредиентов, которую вы с легкостью приготовите дома.

Существует много рецептов итальянской пасты. Известный украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить пасту с тунцом и оливками, которая прекрасно подойдет к семейному застолью или романтическому ужину.

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Рецепт пасты

Ингредиенты:

– 200 граммов пасты Тальятелле;

– 0,5 луковицы;

– 6-7 оливок без косточки;

– 90 граммов консервированного тунца;

– 0,5 зубчика чеснока;

– 50 миллилитров белого сухого вина;

– 30 граммов твердого сыра Пармезан;

– оливковое масло (для жарки);

– соль, перец.