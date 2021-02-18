Паста з тунцем та оливками: рецепт від Євгена Клопотенка
Кулінарний експерт Євген Клопотенко поділився простим рецептом з шанувальниками. Паста з доступних інгредієнтів, яку ви з легкістю приготуєте вдома.
Джерело:Інстаграм Євгена Клопотенка
Існує безліч рецептів італійської пасти. Відомий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати пасту з тунцем та оливками, яка чудово підійде до сімейного застілля або романтичної вечері.
Читайте також Паста з лососем: рецепт від Євгена Клопотенка
- У каструлі в підсоленій воді відваріть пасту. Важливо! На один літр води та 100 грамів макаронів – 10 грамів солі. Пасту необхідно готувати на одну хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.
- Почистіть цибулю, подрібніть ножем, обсмажте з оливковою олією на пательні.
- Оливки наріжте кільцями, почистіть часник, подрібніть ножем. Викладіть на пательню з цибулею, додайте біле вино, перемішайте, залиште доки не випариться вино. Далі – додайте воду у якій варилася паста, викладіть тунець, відварену пасту. Тушкуйте декілька хвилин.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Викладіть пасту на тарілку, додайте перець, задекоруйте сиром. Смачного!
Поділитися новиною
Вибір редакції
-
Перший молочний веганський шоколад KitKat: Nestle планує виготовлення батончика на основі рису18 лютого , 11:35
-
Ватрушки з домашнім сиром від Володимира Троцького: рецепт домашньої випічки12 лютого , 16:25
-
Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 2 випуск: хто увійшов у 20-ку проєкту, а хто покинув шоу13 лютого , 22:24