Думаєте, що приготувати на вечерю? Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом смачної піци з ковбасою, яку ви швидко і легко можете приготувати вдома.

Джеймі Олівер пропонує приготувати піцу з сосисками з додаванням томатної пасти, винограду та м'яким сиром. Така страва сподобається усій родині. Читайте також Фокача зі стручковою квасолею: рецепт Джеймі Олівера Рецепт піци Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 150 грамів борошна;

– 2 камберлендскі сосиски (зі свинини) або вегетаріанські;

– оливкова олія;

– 1 цибуля;

– гілочка розмарину;

– 100 грамів червоного винограду без кісточок;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 1 столова ложка кедрових горіхів;

– 125 грамів сиру (моцарела);

– морська сіль. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamie Oliver (@jamieoliver) Для приготування піци у мисці змішайте воду з сіллю, додайте борошно, замісіть тісто. Накрийте тісто рушником, залиште при кімнатній температурі на декілька хвилин. Сосиски наріжте скибочками, обсмажте на пательні з оливковою олією. Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте скибочками, обсмажте на пательні, додайте розмарин, дрібку солі, перемішайте. Помийте виноград, розділіть на ягоди, обсмажте на пательні протягом однієї хвилини. Сир наріжте кубиками. З тіста розкатайте корж, змастіть томатною пастою, викладіть цибулю, сир, скибочки сосисок, виноград, посипте горіхами. Розігрійте духовку до температури 240 градусів. Деко змастіть олією. Викладіть піцу, відправте запікатись протягом 10 хвилин до рум'яної скоринки. Викладіть на тарілку. Смачного!