Піца з ковбасою: рецепт від Джеймі Олівера
Думаєте, що приготувати на вечерю? Джеймі Олівер поділився з читачами рецептом смачної піци з ковбасою, яку ви швидко і легко можете приготувати вдома.
Джерело:інстаграм Джеймі Олівера
Джеймі Олівер пропонує приготувати піцу з сосисками з додаванням томатної пасти, винограду та м'яким сиром. Така страва сподобається усій родині.
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Рецепт піци
- Для приготування піци у мисці змішайте воду з сіллю, додайте борошно, замісіть тісто. Накрийте тісто рушником, залиште при кімнатній температурі на декілька хвилин.
- Сосиски наріжте скибочками, обсмажте на пательні з оливковою олією.
- Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте скибочками, обсмажте на пательні, додайте розмарин, дрібку солі, перемішайте.
- Помийте виноград, розділіть на ягоди, обсмажте на пательні протягом однієї хвилини.
- Сир наріжте кубиками.
- З тіста розкатайте корж, змастіть томатною пастою, викладіть цибулю, сир, скибочки сосисок, виноград, посипте горіхами.
- Розігрійте духовку до температури 240 градусів. Деко змастіть олією. Викладіть піцу, відправте запікатись протягом 10 хвилин до рум'яної скоринки.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
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