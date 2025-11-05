Пирог "Бархатцы" – это большая порция сладкого наслаждения, устоять перед которой будет просто невозможно. Особенно эффектно он будет смотреться на праздничном столе, но 24 Канал предлагает провести "репетицию" и попробовать его приготовить по рецепту Лилии Цвит.

Как приготовить пляцок "Бархатцы"?

Время : 2,5 часа

: 2,5 часа Порций: 12

Ингредиенты:

тесто:

– 800 граммов муки;

– 350 граммов маргарина;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 400 граммов сметаны;

– 50 граммов какао;

– 150 граммов сахара;

маковая масса:

– 350 граммов мака;

– 100 граммов масла;

– 3 яйца;

– 100 граммов сахара;

кокосовая начинка:

– 200 граммов кокосовой стружки;

– 6 белков;

– 200 граммов сахара;

– 1 упаковка ванильного сахара;

– 50 граммов крахмала;

крем:

– 6 желтков;

– 160 граммов сахара;

– 1 упаковка ванильного сахара;

– 30 граммов крахмала;

– 300 миллилитров молока;

– 1 чайная ложка цедры апельсина;

– 400 граммов масла.

Как приготовить пирог "Бархатцы": видео

Приготовление:

Смешайте муку, разрыхлитель и какао. Добавьте маргарин и разотрите все до крошек. Всыпьте сахар, положите сметану и быстро замесите тесто. Разделите его на 8 частей: четыре положите в холодильник, остальные – в морозильную камеру на 2 часа. Для маковой начинки перемелите и запарьте мак, отцедите, добавьте сахар, растопленное масло и яйца, хорошо перемешайте. Для кокосовой начинки взбейте белки с сахаром и ванилином до устойчивой пены. Добавьте кокосовую стружку, перемешайте, всыпьте крахмал и снова коротко взбейте. Раскатайте одну часть теста из холодильника, выложите в форму. Последовательно нанесите маковую и кокосовую начинки, сверху натрите охлажденное тесто из морозилки. Выпекайте при 180 градусах около 40 минут. Повторите, чтобы получить четыре коржа, и дайте им полностью остыть. Для крема взбейте желтки с крахмалом, молоком и сахаром, проварите на малом огне до загустения, постоянно помешивая. Остудите, взбейте с мягким маслом и цедрой. Соберите пляцок, смазывая коржи кремом. Обмажьте бока, поставьте в холодильник на 12 часов

Чем украсить пляцок?

Самый простой вариант – глазурь из шоколада. Все, что нужно – смешать какао с сахаром и водой и растопить на водяной бане. Еще надо добавить немного масла, чтобы глазурь имела блеск и легко наносилась на пирожок. Главное – не доводить ее до кипения, советует портал Cookpad.

