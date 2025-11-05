Пирог "Бархатцы" – это большая порция сладкого наслаждения, устоять перед которой будет просто невозможно. Особенно эффектно он будет смотреться на праздничном столе, но 24 Канал предлагает провести "репетицию" и попробовать его приготовить по рецепту Лилии Цвит.
К теме Потом не жалуйтесь, что прошли мимо: турецкий молочный десерт, который превосходит "Наполеон"
Как приготовить пляцок "Бархатцы"?
- Время: 2,5 часа
- Порций: 12
Ингредиенты:
тесто:
– 800 граммов муки;
– 350 граммов маргарина;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 400 граммов сметаны;
– 50 граммов какао;
– 150 граммов сахара;
маковая масса:
– 350 граммов мака;
– 100 граммов масла;
– 3 яйца;
– 100 граммов сахара;
кокосовая начинка:
– 200 граммов кокосовой стружки;
– 6 белков;
– 200 граммов сахара;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 50 граммов крахмала;
крем:
– 6 желтков;
– 160 граммов сахара;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 30 граммов крахмала;
– 300 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка цедры апельсина;
– 400 граммов масла.
Как приготовить пирог "Бархатцы": видео
Приготовление:
- Смешайте муку, разрыхлитель и какао. Добавьте маргарин и разотрите все до крошек. Всыпьте сахар, положите сметану и быстро замесите тесто.
- Разделите его на 8 частей: четыре положите в холодильник, остальные – в морозильную камеру на 2 часа.
- Для маковой начинки перемелите и запарьте мак, отцедите, добавьте сахар, растопленное масло и яйца, хорошо перемешайте.
- Для кокосовой начинки взбейте белки с сахаром и ванилином до устойчивой пены. Добавьте кокосовую стружку, перемешайте, всыпьте крахмал и снова коротко взбейте.
- Раскатайте одну часть теста из холодильника, выложите в форму. Последовательно нанесите маковую и кокосовую начинки, сверху натрите охлажденное тесто из морозилки.
- Выпекайте при 180 градусах около 40 минут. Повторите, чтобы получить четыре коржа, и дайте им полностью остыть.
- Для крема взбейте желтки с крахмалом, молоком и сахаром, проварите на малом огне до загустения, постоянно помешивая.
- Остудите, взбейте с мягким маслом и цедрой.
- Соберите пляцок, смазывая коржи кремом. Обмажьте бока, поставьте в холодильник на 12 часов
Чем украсить пляцок?
Самый простой вариант – глазурь из шоколада. Все, что нужно – смешать какао с сахаром и водой и растопить на водяной бане. Еще надо добавить немного масла, чтобы глазурь имела блеск и легко наносилась на пирожок. Главное – не доводить ее до кипения, советует портал Cookpad.
Вкусные рецепты
Сочные ребра в духовке – еще один праздничный подарок, который вы можете сделать себе уже сейчас.
А к ним можно подать шедевральный ресторанный салат ресторанный салат, для которого надо только самые простые ингредиенты.