Під час приготування тіста важливо звертати увагу на ключові нюанси, які мають великий вплив на кінцевий результат. Які найчастіші помилки у цьому процесі – розповідає 24 Канал з посиланням на The Fresh Loaf.

До теми Рецепт універсального тіста на пиріжки, яке вийде у всіх

Які є поширені помилки при приготуванні тіста?

Несвіжі або неякісні дріжджі

Одна з найпоширеніших помилок, на яку часто не зважають. Існує переконання, що дріжджі в холодильнику можуть лежати, скільки заманеться, а будуть діяти так само. Однак це зовсім не так: якщо використати старі дріжджі, то тісто просто не підніметься.

Через старі дріжджі тісто може не піднятися / Фото Pixabay

Занадто гаряча рідина

В цьому випадку бажання зробити все якнайкраще може зіграти на шкоду. Логіка ніби зрозуміла – чим гарячіша вода або молоко, тим краще підніметься тісто. Але якщо температура значно перевищує кімнатну – дріжджі просто помруть.

Неправильне замішування

Отут час від часу помилки роблять усі. Дехто перестає замішувати тісто як тільки воно стане однорідним та еластичним, інші – навпаки роблять його дуже забитим та тугим. Правильне замішування тіста триває 5 – 10 хвилин, а готове тісто має бути гладким і злегка липким, розповідає портал Good Food.

Як корисні підказки стануть у пригоді?