После правильной консервации овощи и фрукты могут храниться очень долго даже до нескольких лет. Есть несколько причин, почему "взрываются" банки.

Интересно Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье

Плохо вымытые банки и ингредиенты

При консервировании очень важно соблюдать полную стерильность. Часто процессы брожения в банках начинаются из-за наличия микроорганизмов.

Бактерии в банках обычно скапливаются на самом дне, куда трудно дотянуться губкой при мытье тары или на ребристом горлышке. Также микроорганизмы могут остаться на овощах или фруктах, если их перед консервацией не тщательно вымыть, а только быстро промыть под проточной водой.

Как сохранить консервацию на долго / Фото unsplash

Плохое качество воды или соли

Иногда причиной взрыва являются вода и соль, не пригодные для маринования. Вода для консервирования овощей должна быть чистой, дистиллированной или хотя бы кипяченой. Ни в коем случае нельзя использовать обычную воду из-под крана – часто в воде есть вредные бактерии, которые могут испортить блюдо.

Чтобы посолить огурцы или помидоры, нужна только качественная соль. Йодированную соль использовать нельзя, только обычную поваренную соль.

Нарушение пропорций

Готовить закрутку необходимо строго по проверенному рецепту, иначе они взорвутся. Большое значение имеют пропорции ингредиентов при засолке. Если добавить чуть-чуть больше соли или уксуса, добавить слишком много сахара или лимонной кислоты, в лучшем случае продукт приобретет неожиданный вкус.

Хрустящие закуски / Фото unsplash

Четко соблюдайте проверенную рецептуру, шаг за шагом, берите ингредиенты в заданных количествах, соблюдайте правильное время обработки продуктов. Если измерять ингредиенты на глаз и засекать время приготовления без часов, то блюдо однозначно испортится.

Просроченный уксус или лимонная кислота

При консервировании овощей лимонная кислота и уксус играют роль веществ, отвечающих за сохранность полезных компонентов и вкуса. Они являются природными консервантами. И качество этих ингредиентов имеет на более высоком уровне. В том случае, если у них истек срок годности, банки неизбежно взорвутся.

Еще одной причиной плохой консервации является пренебрежение рецептом и использование уксуса вместо лимонной кислоты и наоборот. Необходимо четко соблюдать перепись и выбирать именно указанные ингредиенты – уксус и кислота не всегда могут заменить друг друга.

Стерилизация

Практически неизбежная консервация испортится при некачественной стерилизации емкости или отсутствии. Стерилизация банок и крышек – важнейший этап подготовки. Это позволяет уничтожить любые микроорганизмы на поверхности емкости.

Иногда хозяйки слишком быстро стерилизуют банки паром, в результате чего в емкостях все равно остаются микробы. Распространена ситуация, когда крышки для заготовок практически не стерилизуются, а между тем их приходится обрабатывать кипятком для уничтожения микробов.

Неисправные крышки и ключ для консервации

Согласно правилам консервирования банок, недостаточно просто закрыть крышками. Их нужно плотно завернуть, чтоб наружный воздух совсем не попадал в банку. При соблюдении этого условия заготовка может сохранять свежесть и пользу в течение многих месяцев.

Но при неисправных крышках, не плотно прилегающих к горловине, герметичность нарушается, и воздух продолжает поступать в емкость. Кроме того, заготовка может взорваться из-за неисправного ключа для консервации.

Нарушение хранения

Даже при соблюдении всех правил консервации банки с закрутками часто взрываются. Причина – неправильное хранение. Важно дать овощам и фруктам остыть естественным путем под теплым одеялом по всем правилам, а уже затем хранить в прохладном месте.

Банки не рекомендуется держать на свете, ставить в слишком теплом месте или в комнате с изменяющейся температурой. При таких обстоятельствах консервация гораздо чаще помутнеет, набухнет и разразится.