Після правильної консервації овочі та фрукти можуть зберігатися дуже довго – навіть до декількох років. Є кілька причин, чому "вибухають" банки.

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Погано вимиті банки та інгредієнти

При консервуванні дуже важливо дотримуватися повної стерильності. Часто процеси бродіння в банках починаються через наявність мікроорганізмів.

Бактерії в банках зазвичай скупчуються на самому дні, куди важко дотягнутися губкою при митті тари, або на ребристому горлечку. Також мікроорганізми можуть залишитися на самих овочах чи фруктах, якщо їх перед консервацією не ретельно вимити, а лише швидко промити під проточною водою.

Як зберегти консервацію на довго / Фото unsplash

Погана якість води чи солі

Іноді причиною вибуху є вода і сіль, які не придатні для маринування. Вода для консервування овочів повинна бути чистою, дистильованою або хоча б кип'яченою. Ні в якому разі не можна використовувати звичайну воду з-під крана – часто у воді є шкідливі бактерії, які можуть зіпсувати страву.

Щоб засолити огірки чи помідори, потрібна тільки якісна сіль. Йодовану сіль використовувати не можна, тільки звичайну кухонну сіль.

Порушення пропорцій

Готувати закрутки необхідно строго за перевіреним рецептом, інакше вони вибухнуть. Велике значення мають пропорції інгредієнтів при засолюванні. Якщо додати трохи більше солі або оцту, додати занадто багато цукру або лимонної кислоти, в кращому випадку продукт придбає несподіваний смак.

Хрусткі закуски / Фото unsplash

Чітко дотримуйтесь перевіреної рецептури, крок за кроком, беріть інгредієнти в заданих кількостях, дотримуйтесь правильного часу обробки продуктів. Якщо вимірювати інгредієнти "на око" і засікати час приготування без годинника, то страва однозначно зіпсується.

Прострочений оцет чи лимонна кислота

При консервуванні овочів лимонна кислота і оцет грають роль речовин, що відповідають за збереження корисних компонентів і смаку. Вони є природними консервантами. І якість цих інгредієнтів має на вищому рівні. У разі, якшо у них закінчився термін придатності, банки неминуче вибухнуть.

Ще однією причиною поганої консервації є нехтування рецептом і використання оцту замість лимонної кислоти і навпаки. Потрібно чітко дотримуватися перепису і обирати саме зазначені інгредієнти – оцет і кислота не завжди можуть замінити один одного.

Стерилізація

Практично неминуче консервація зіпсується при неякісній стерилізації ємності або її відсутності. Стерилізація банок і кришок – найважливіший етап підготовки. Це дозволяє знищити будь-які мікроорганізми на поверхні ємності.

Іноді господині занадто швидко стерилізують банки парою, в результаті чого в ємностях все одно залишаються мікроби. Поширена ситуація, коли кришки для заготовок практично не стерилізують, а тим часом їх доводиться обробляти окропом для знищення мікробів.

Несправні кришки та ключ для консервації

Згідно з правилами консервування банок, недостатньо просто закрити кришками. Їх необхідно щільно загорнути, щоб зовнішнє повітря зовсім не потрапляло в банку. При дотриманні цієї умови заготовка може зберігати свіжість і користь протягом багатьох місяців.

Але при несправних кришках, які не щільно прилягають до горловини, герметичність порушується, і повітря продовжує надходити в ємність. Крім того, заготівля може вибухнути через несправний ключ для консервації.

Порушення зберігання

Навіть при дотриманні всіх правил консервації банки з закрутками часто вибухають. Причина – неправильне зберігання. Важливо дати овочам та фруктам охолонути природним шляхом під теплою ковдрою за всіма правилами, а вже потім зберігати в прохолодному місці.

Банки не рекомендується тримати на світлі, ставити в занадто теплому місці або в кімнаті зі змінною температурою. За таких обставин консервація набагато частіше помутніє, набухне і вибухне.

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