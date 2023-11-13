Лечо – популярная в Восточной Европе закрутка из перца, помидоров и лука. Вы можете использовать его зимой вместо салата, подавая с пюре или запеченным картофелем.
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Пошаговый рецепт лечо без уксуса
- Время: 40 минут + 15 минут подготовки
- Порций: 4
Душистое лечо – украшение любого стола / Фото Unsplash
Приготовление:
- Помойте овощи. Помидоры порежьте на кусочки и пропустите через мясорубку. Перец разрежьте на 4 части, удалите сердцевину, а мякоть нарежьте полосками.
- В кастрюлю вылейте массу из помидоров, добавьте кусочки перца, соль, перец, сахар и перемешайте. Доведите до кипения. Варите 15 минут, помешивая.
- Горячую массу разложите в теплые стерилизованные банки и герметично закройте крышками. Переверните вверх дном и оставьте охлаждаться.
- Сохраняйте лечо в темном прохладном месте.