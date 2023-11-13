Лечо – популярна у Східній Європі закрутка з перцю, помідорів і цибулі. Ви можете використовувати його взимку замість салату, подаючи з пюре або запеченою картоплею.

Дуже смачно Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами

Покроковий рецепт лечо без оцту

  • Час: 40 хвилин + 15 хвилин підготовки
  • Порцій: 4


Запашне лечо – прикраса будь-якого столу / Фото Unsplash

Приготування:

  1. Помийте овочі. Помідори поріжте на шматочки й пропустіть через м'ясорубку. Перець розріжте на 4 частини, видаліть серцевину, а м'якоть наріжте смужками.
  2. У каструлю вилийте масу з помідорів, додайте шматочки перцю, сіль, перець, цукор і перемішайте. Доведіть до кипіння. Варіть 15 хвилин, помішуючи.
  3. Гарячу масу розкладіть у теплі стерилізовані банки й герметично закрийте кришками. Переверніть догори дном і залиште охолоджуватися.
  4. Зберігайте лечо в темному прохолодному місці.