Лечо – популярна у Східній Європі закрутка з перцю, помідорів і цибулі. Ви можете використовувати його взимку замість салату, подаючи з пюре або запеченою картоплею.
Дуже смачно Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами
Покроковий рецепт лечо без оцту
- Час: 40 хвилин + 15 хвилин підготовки
- Порцій: 4
Запашне лечо – прикраса будь-якого столу / Фото Unsplash
Приготування:
- Помийте овочі. Помідори поріжте на шматочки й пропустіть через м'ясорубку. Перець розріжте на 4 частини, видаліть серцевину, а м'якоть наріжте смужками.
- У каструлю вилийте масу з помідорів, додайте шматочки перцю, сіль, перець, цукор і перемішайте. Доведіть до кипіння. Варіть 15 хвилин, помішуючи.
- Гарячу масу розкладіть у теплі стерилізовані банки й герметично закрийте кришками. Переверніть догори дном і залиште охолоджуватися.
- Зберігайте лечо в темному прохолодному місці.