Как приготовить постный борщ с грибами и фасолью: домашний рецепт
Мы подготовили для вас простой рецепт вкусного постного борща, который вы можете приготовить на обед или ужин.
Источник:24 канал
С 15 марта 2021 года начался Великий пост, который продлится до 1 мая. Борщ с грибами и фасолью – питательное блюдо, которое можно готовить для тех, кто соблюдает пост или не употребляет мяса.
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Рецепт борща
- Для приготовления борща заранее замочите в холодной воде фасоль на несколько часов или на ночь. Сцедите воду. В кастрюлю с чистой водой выложите фасоль, варите в течение 45 минут до готовности.
- Помойте, очистите овощи. Картофель нарежьте кубиками, морковь, свеклу – натрите на крупной терке, лук – нарежьте ломтиками.
- Капусту нарежьте соломкой.
- Тщательно помойте грибы, нарежьте ломтиками.
- В кастрюле с водой отварите картофель, добавьте фасоль.
- На сковороде обжарьте лук с морковью до золотой корочки.
- Отдельно обжарьте на сковороде свеклу, добавьте соль, перец, томатную пасту, тушите в течение 7-10 минут.
- Грибы обжарьте на сковороде с маслом в течение 5-10 минут до готовности.
- В кастрюлю с картофелем выложите лук, свеклу, грибы, капусту, добавьте соль, перец, перемешайте, варите в течение 10 минут.
- Помойте петрушку, измельчите ножом.
- Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Подавайте горячим. Приятного аппетита!
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