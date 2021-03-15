Мы подготовили для вас простой рецепт вкусного постного борща, который вы можете приготовить на обед или ужин.

С 15 марта 2021 года начался Великий пост, который продлится до 1 мая. Борщ с грибами и фасолью – питательное блюдо, которое можно готовить для тех, кто соблюдает пост или не употребляет мяса. Читайте также Пусть думают, что хотят, но – борщ украинский, – NYT об Ольге Габро и секретах ее борща Рецепт борща Ингредиенты:

– 150 граммов фасоли;

– 100 граммов грибов (шампиньоны);

– 1 свекла;

– 2-3 картофелины;

– 1 морковь;

– 2 луковицы;

– томатная паста;

– 100 граммов капусты;

– соль, перец;

– подсолнечное масло;

– петрушка. Для приготовления борща заранее замочите в холодной воде фасоль на несколько часов или на ночь. Сцедите воду. В кастрюлю с чистой водой выложите фасоль, варите в течение 45 минут до готовности. Помойте, очистите овощи. Картофель нарежьте кубиками, морковь, свеклу – натрите на крупной терке, лук – нарежьте ломтиками. Капусту нарежьте соломкой. Тщательно помойте грибы, нарежьте ломтиками. В кастрюле с водой отварите картофель, добавьте фасоль. На сковороде обжарьте лук с морковью до золотой корочки. Отдельно обжарьте на сковороде свеклу, добавьте соль, перец, томатную пасту, тушите в течение 7-10 минут. Грибы обжарьте на сковороде с маслом в течение 5-10 минут до готовности. В кастрюлю с картофелем выложите лук, свеклу, грибы, капусту, добавьте соль, перец, перемешайте, варите в течение 10 минут. Помойте петрушку, измельчите ножом. Выложите на тарелку, задекорируйте петрушкой. Подавайте горячим. Приятного аппетита!