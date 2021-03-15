Як приготувати пісний борщ з грибами та квасолею: домашній рецепт
Ми підготували для вас простий рецепт смачного пісного борщу, який ви можете приготувати на обід або вечерю.
Джерело:24 канал
15 березня 2021 року розпочався Великий піст, який триватиме до 1 травня. Борщ з грибами та квасолею – чудова, поживна страва, яку можна готувати для тих, хто дотримується посту або не вживає м'яса.
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Рецепт борщу
- Для приготування борщу заздалегідь замочіть в холодній воді квасолю на декілька годин або на ніч. зцідіть воду. У каструлю з чистою водою викладіть квасолю, варіть протягом 45 хвилин до готовності.
- Помийте, почистіть овочі. Картоплю наріжте кубиками, моркву, буряк – натріть на грубій тертці, цибулю – наріжте скибочками.
- Капусту наріжте соломкою.
- Ретельно помийте гриби, наріжте скибочками.
- У каструлі з водою відваріть картоплю, додайте квасолю.
- На пательні обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки.
- Окремо обсмажте на пательні буряк, додайте сіль, перець, томатну пасту, тушкуйте протягом 7-10 хвилин.
- Гриби обсмажте на пательні з олією протягом 5-10 хвилин до готовності.
- У каструлю з картоплею викладіть цибулю, буряк, гриби, капусту, додайте сіль, перець, перемішайте, варіть протягом 10 хвилин.
- Помийте петрушку, подрібніть ножем.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Подавайте гарячим. Смачного!
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