Ми підготували для вас простий рецепт смачного пісного борщу, який ви можете приготувати на обід або вечерю.

15 березня 2021 року розпочався Великий піст, який триватиме до 1 травня. Борщ з грибами та квасолею – чудова, поживна страва, яку можна готувати для тих, хто дотримується посту або не вживає м'яса. Читайте також Хай думають, що хочуть, але борщ – український, – NYT про Ольгу Габро та секрети її борщу Рецепт борщу Інгредієнти:

– 150 грамів квасолі;

– 100 грамів грибів (печериці);

– 1 буряк;

– 2-3 картоплі;

– 1 морква;

– 2 цибулі;

– томатна паста;

– 100 грамів білоголової капусти;

– сіль, перець;

– соняшникова олія;

– петрушка. Для приготування борщу заздалегідь замочіть в холодній воді квасолю на декілька годин або на ніч. зцідіть воду. У каструлю з чистою водою викладіть квасолю, варіть протягом 45 хвилин до готовності. Помийте, почистіть овочі. Картоплю наріжте кубиками, моркву, буряк – натріть на грубій тертці, цибулю – наріжте скибочками. Капусту наріжте соломкою. Ретельно помийте гриби, наріжте скибочками. У каструлі з водою відваріть картоплю, додайте квасолю. На пательні обсмажте цибулю з морквою до золотої скоринки. Окремо обсмажте на пательні буряк, додайте сіль, перець, томатну пасту, тушкуйте протягом 7-10 хвилин. Гриби обсмажте на пательні з олією протягом 5-10 хвилин до готовності. У каструлю з картоплею викладіть цибулю, буряк, гриби, капусту, додайте сіль, перець, перемішайте, варіть протягом 10 хвилин. Помийте петрушку, подрібніть ножем. Викладіть на тарілку, задекоруйте петрушкою. Подавайте гарячим. Смачного!