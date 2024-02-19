Спробуйте замаринувати курочку перед приготуванням. Так філе вийде набагато смачнішим.
Буде смачно Ви готуватимете її не раз: рецепт ідеальної запіканки, від якої всі будуть в захваті
Як приготувати куряче філе
- Час: 40 хвилин + 5 – 7 годин
- Порцій: 4
Приготування:
- У каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, дрібно нарізану цибулю, подрібнений часник, перець, лаврові листки, розмарин та тим'ян.
- Поставте каструлю на вогонь та доведіть до кипіння. Після цього повністю охолодіть розсіл.
- Залийте курку процідженим розсолом та залиште її на 5 – 7 годин.
- Після цього витягніть філе та обсушіть його.
- Готуйте на пательні з олією. Обсмажте курку до приємної скоринки до готовності та подавайте з улюбленим гарніром.