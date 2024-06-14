Без зелени просто невозможно представить себе большое количество блюд, сообщает Вкусно 24. Достаточно лишь нескольких веточек, чтобы придать трапезе особый вкус.

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Хранение – главная проблема

Однако часто можно увидеть, что люди покупают зелень небольшими пучками. Это логично ввиду того, что растения очень быстро теряют свой аппетитный вид. Достаточно нескольких дней в холодильнике, как от аппетитного дополнения не останется ничего.

Впрочем, это вовсе не означает, что нет опций. Если знать секреты, то жизнь на кухне станет куда проще.

Ароматное приложение / Фото Pixabay

Как сохранить свежесть зелени

Все, что вам нужно – влажное полотенце и обычный полиэтиленовый пакет. Этого достаточно, чтобы продлить свежесть зелени.

Сначала заворачиваем зелень в полотенце, которое затем кладем в пакет. Ставим в холодильник все – ваша зелень будет иметь свежий вид гораздо дольше.

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