Без зелені просто неможливо уявити собі велику кількість страв, повідомляє Смачно 24. Достатньо лише кількох гілочок, аби надати трапезі особливого смаку.
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Зберігання – головна проблема
Однак часто можна побачити, що люди купують зелень невеличкими пучками. Це логічно з огляду на те, що рослини дуже швидко втрачають свій апетитний вигляд. Достатньо кількох днів у холодильнику, як від апетитного додатка не залишиться нічого.
Втім, це зовсім не означає, що немає опцій. Якщо знати секрети, то життя на кухні стане куди простішим.
Ароматний додаток / Фото Pixabay
Як зберегти свіжість зелені
Усе, що вам потрібно – вологий рушник та звичайний поліетиленовий пакет. Цього достатньо, аби продовжити свіжість зелені.
Спочатку загортаємо зелень у рушник, який потім кладемо у пакет. Ставимо у холодильник все – ваша зелень матиме свіжий вигляд набагато довше.