Хотя использование бумаги для выпечки не кажется сложным, в этом деле тоже можно споткнуться. Каждый, кто силой заталкивал неукротимый лист бумаги в форму для выпекания, надеясь, что он прилипнет ко дну формы, знает это. Есть идеальное решение этой проблемы.

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Как правильно разложить бумагу для выпечки

Прикрепление бумаги для выпечки к противню требует терпения. Во многих случаях можно воспользоваться известными способами, которые облегчат вырезание идеальной формы из материала. Однако остается одна нерешенная проблема – бумага выскальзывает и не хочет прилипать ко дну формы.

Замечательное изобретение человечества / Фото unsplash

Для этого есть секрет, которым пользуются профессиональные повара. Если вы хотите немного "приручить" бумагу для выпечки и заставить ее прилегать ко дну противня, просто сбрызните водой одну сторону бумаги и положите ту сторону бумаги на противень (или просто сбрызните водой дно противня). Тогда бумага начнет прилипать к сосуду, и ее будет легко разместить нужным образом.

Бумага для выпечки – какой стороной класть на противень

В сети много вопросов о том, какой стороной класть бумагу для выпечки в форму. Многим этот вопрос покажется смешным, но, оказывается, он оправдан. Все зависит от типа бумаги, который мы имеем. В магазине мы можем купить одностороннюю или двустороннюю мелованную бумагу для выпекания.

В случае с первым важным является размещение бумаги с правой стороны. Если вы хотите, чтобы тесто легко снималось с формы и бумаги для выпечки, выстелите противень бумагой, чтобы сторона, покрытая покрытием, прилипала к тесту. Однако бумагу для выпечки, покрытую обеими сторонами, можно использовать любым способом.

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