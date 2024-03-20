Хоча використання паперу для випічки не здається складним, в цій справі теж можна спіткнутися. Кожен, хто силою заштовхував неприборканий аркуш паперу у форму для випікання, сподіваючись, що він прилипне до дна форми, знає це. Є ідеальне вирішення цієї проблеми.

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Як правильно розкласти папір для випічки

Прикріплення паперу для випікання до дека вимагає терпіння. У багатьох випадках можна скористатися відомими способами, які полегшать вирізання ідеальної форми з матеріалу. Однак залишається одна невирішена проблема – папір вислизає і не хоче прилипати до дна форми.

Чудовий винахід людства / Фото unsplash

Для цього є секрет, яким користуються професійні кухарі. Якщо ви хочете трохи “приручити” папір для випікання та змусити його прилягати до дна дека, просто збризніть водою одну сторону паперу та покладіть ту сторону паперу на деко (або просто збризніть водою дно дека). Тоді папір почне прилипати до посудини, і його буде легко розмістити потрібним чином.

Папір для випічки – якою стороною класти на деко

В мережі багато питань про те, якою стороною класти папір для випічки у форму. Багатьом це питання здасться смішним, але, виявляється, воно виправдане. Все залежить від типу паперу, який ми маємо. У магазині ми можемо купити односторонній або двосторонній крейдований папір для випікання.

У випадку з першим важливим є розміщення паперу з правого боку. Якщо ви хочете, щоб тісто легко знімалося з форми та паперу для випікання, вистеліть деко папером, щоб сторона, покрита покриттям, прилипла до тіста. Однак папір для випічки, покритий обома сторонами, можна використовувати в будь-який спосіб.

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