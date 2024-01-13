Говяжий язык при правильном приготовлении получается нежным и вкусным. Следуйте пошаговой инструкции – и результат вас точно поразит.

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Рецепт языка

  • Время: 30 минут + приготовление
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Поместите язык в кастрюлю и налейте воду так, чтобы она покрыла язык. Выньте его и добавьте в воду 3 столовые ложки соли, 3 лавровых листа, 5 зерен душистого перца, чайную ложку перца и имбиря и 4 зубчика чеснока.
  2. Воду со специями кипятите около 10 минут и дайте остыть.
  3. Поместите язык в прохладный рассол и оставьте на ночь.
  4. На следующий день достаньте язык, промойте его и вылейте рассол.
  5. Овощи очистите и мелко нашинкуйте.
  6. В кастрюлю положите язык, овощи, 0,5 чайной ложки перца, 2 зубчика чеснока, 3 лавровых листа, 5 зерен душистого перца и веточку розмарина, тушите 2,5 – 3 часа на малом огне.
  7. По истечении этого времени извлеките язык, промойте его и снимите кожуру.