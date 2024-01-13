Яловичий язик при правильному приготуванні виходить ніжним і смачним. Дотримуйтеся покрокової інструкції – і результат вас точно вразить.
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Рецепт язика
- Час: 30 хвилин + приготування
- Порцій: 4
Приготування:
- Помістіть язик в каструлю і налийте води так, щоб вона покрила язик. Вийміть його і додайте у воду 3 столові ложки солі, 3 лаврові листки, 5 зерен запашного перцю, чайну ложку перцю та імбиру та 4 зубчики часнику.
- Воду зі спеціями кип'ятіть близько 10 хвилин і дайте охолонути.
- Помістіть язик в холодний розсіл і залиште на ніч.
- На наступний день дістаньте язик, промийте його і вилийте розсіл.
- Овочі очистіть і дрібно наріжте.
- У каструлю покладіть язик, овочі, 0,5 чайної ложки перцю, 2 зубчики часнику, 3 лаврових листки, 5 зерен запашного перцю і гілочку розмарину, тушкуйте 2,5 – 3 години на малому вогні.
- Після закінчення цього часу вийміть язик, промийте його і зніміть шкірку.