От масштабных празднований в больших городах до уютных семейных обедов в селах – Пасха объединяет людей вокруг традиций, обычаев и, конечно же, вкусных блюд. Как празднуют воскресение Христа в мире – узнайте в материале Вкусно 24.

Интересно 4 рецепта с селедкой ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге

Италия

В Италии празднование Пасхи происходит с огромным аппетитом. Одним из самых популярных блюд является колумба – сладкий десерт, похожий на пасху, с добавлением сахара и цитрусовых. Еще одно традиционное блюдо – мацце, тонкие пирожки из теста без добавления дрожжей, которые символизируют бездрожжевые хлеба, которые ели евреи во время Пасхи.

Особый праздник / Фото unsplash

США

В Соединенных Штатах Пасха – это время для семейных обедов и веселых развлечений. Одним из традиционных блюд является грилеванная ягнятина, которая символизирует ягненка Христа. Относительно десертов, популярны шоколадные зайцы – сладкие фигурки из шоколада. Ими часто обмениваются дети.

Греция

В Греции Пасха отмечается религиозными обрядами и вкусными блюдами. Традиционным блюдом является магиритса, суп, приготовленный из вареной ягнятины и лука, который символизирует возрождение и новую жизнь. Еще одним популярным блюдом является кольца из теста. Их украшают миндальными и кунжутными зернами.

Польша

В Польше Пасха является одним из крупнейших религиозных праздников, что сопровождается многими кулинарными традициями. Одним из самых популярных блюд является бабка – десерт из теста с творогом, сахаром и сухофруктами. Также популярностью пользуются бараньи котлеты.

Это так вкусно: какой салат приготовить на ужин.